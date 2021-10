Füleczki István: Szentségekre fel!

Füleczki István első írása 2019 karácsonyán jelent meg, Az Igaz kirakatpere – Jézus pere az Írások szerint címmel.

A Szentségekre fel! című könyv hitoktatóknak és lelkipásztoroknak egyaránt ajánlott, akik szentségi felkészítőket tartanak. Az írás a katekézist tartó személyeken kívül az első szentáldozásra vagy a bérmálkozásra készülő hittanulóknak is segítséget kíván nyújtani, végül, de természetesen nem utolsósorban a szülőknek és nagyszülőknek, a család minden tagjának, akik segítik a gyermekeket a felkészülés folyamatában, hiszen a hitoktatás bölcsője mindig a család közössége.

A kötetben az elméleti megközelítés után gyakorlati részek, majd a tanulást segítő kérdések és alapvető hittanismertek következnek; két korcsoport számára egy-egy lelkitükör is található benne a szentgyónásra való felkészüléshez. Füleczki István könyvének végén egy gazdag, csoportokba rendezett játékgyűjtemény is található, rövid, pontos leírásokkal, amelyek a hittanórák előtt vagy után segíthetnek építeni a közösséget, de hasznosak lehetnek a hittantáborokban és a családi összejövetelek alkalmával is.

„Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében örömmel és nagy lendülettel vehetjük kezünkbe ezt a könyvet, és ezután már nem marad más feladatunk, mint: Szentségekre fel!” – olvasható az Agapé Kiadó ajánlójában.

