Gazdasági fórumot rendeztek Budapesten a szerzetesi együttműködés jegyében

A szerzetesi iroda szándéka egyrészt az, hogy fókuszált tematikát tudjanak ajánlani a résztvevőknek, biztosítva a folyamatos tanulás és fejlődés lehetőségét a gazdasági területen; másrészt lehetőségeket szeretnének adni a találkozásra, kinek-kinek a szerzetesi szerepéhez vagy a gazdasági területen betöltött munkaköréhez illeszkedően.
A fórumon közel hatvanan vettek részt, különféle szerzetesrendek gazdasági vezetői és munkatársai.
A nap első előadója Varga Mária, a piarista rend tartományi számviteli vezetője volt, aki a gazdasági szabályzatról és a számlaútról beszélt. Hangsúlyozta, hogy az előadás célja a megértés, nem a közlés. Felmérte, milyen állapotban van a gazdálkodással összefüggő szabályzat a jelen lévő közösségekben, és ehhez mérten tért ki részletesebben egy-egy témakörre.
A délelőtt második részében Sándor Cecília, a Pannonhalmi Főapátság gazdasági vezetője tartott előadást a pénzkezelési szabályzat céljáról, tartalmáról és kötelező elemeiről.
Mindkét előadó anyagát megkapják majd a jelenlévők, hogy segítségként tudják használni.
Délután szekcióbeszélgetéseket tartottak csoportokban, feldolgozva a nap folyamán hallott előadásokat és megbeszélve a felmerülő kérdéseket.
Az összejövetel végén, a nap összegzése mellett a szervezők és a résztvevők kifejezték, hogy tovább folytatják ezt az együttműködést.
A szerzetesi iroda, illetve a gazdasági munkacsoport örömmel és köszönettel vesz témajavaslatokat, kérdéseket, ötleteket a gazdasag@szerzetesek.hu e-mail-címen.
Forrás és fotó: MSZKI
