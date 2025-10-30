Görögkatolikus cigány ifjúsági találkozót tartottak Máriapócson – KÉPRIPORT

„A remény zarándokai” mottóval meghirdetett találkozóra a fiatalok az ország különböző pontjáról érkeztek Máriapócsra, ahol Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök is meglátogatta őket.

A programok Szabó Csaba Péter, a Nyíregyházi Egyházmegye ifjúságpasztorációs referense vezetésével zajlottak. Az interaktív elmélkedések és a kiscsoportos beszélgetések a reményre fókuszáltak, érintve az alábbi témákat: identitás, küzdelem, találkozás, közösség, küldetés.

„Ezek a fiatalok saját életükben, családjukban, baráti kapcsolataikban is a remény zarándokai – Isten kincsei, akik küldetést kaptak a világban” – fogalmazott Szabó Csaba Péter.

Az ifjúságpasztorációs referens szerint a mozgásos, játékos elemekkel átszőtt módszerek, melyek segítségével az üzenetet célba juttatta, azt szolgálták, hogy a küldetést ne csak szavakban, hanem tettekben is megéljék a résztvevők, hogy a segítő kéz, a támaszt jelentő ölelés gesztusaira és mozdulataira emlékezzen a testük akkor is, amikor saját közegükben egy élethelyzet megkívánja.

Megerősödni a hitben és a közösségben

A találkozó lehetőséget adott a fiataloknak kérdések feltevésére: egy fórum keretében Szabó Csaba atya és Orosz István atya válaszolt a bizalommal feltett kérdésekre, majd baráti est segítette az ismerkedést.

Az esemény főszervezője, Nagy Zoltán, a Nyíregyházi Egyházmegye cigánypasztorációs megbízottja hangsúlyozta: a találkozó célja nemcsak az volt, hogy találkozzanak azok, akik már eddig is ismerték egymást, hanem hogy új személyeket is bevonjanak abba a lelki vérkeringésbe, ami tavaly elindult. A jelenlévőkre mint saját, otthoni közösségeik kovászára tekintett, magra, akikre az Egyház számíthat majd a későbbiekben. Számukra adott muníciót és lelki töltődést ez a két nap.

A 14 és 22 év közötti fiatalokból álló, különböző társadalmi háttérrel rendelkező vegyes csapat (egyetemistától a hátrányos helyzetű családokból érkezőkig) azt tapasztalhatta meg, hogy az Isten előtt mindannyian egyformán értékesek.

Oroszné Obbágy Rita, a Miskolci Egyházmegye cigánypasztorációs felelőse mint az esemény társszervezője így határozta meg a találkozó legfőbb törekvését: „A cél mindig ugyanaz: Jézus Krisztus örömhírét elérhetővé tenni mindenki számára. Most a cigány fiatalokat szólítottuk meg, hogy megerősödjenek hitükben, és felismerjék: Isten előtt egyformák vagyunk.”

A remény zarándokai

Az első imádságot a bazilikában Pindzsu István, a nemzeti kegyhely Családvár Zarándokházának igazgatója vezette, a zarándokokat „elkísérte” másfél napos útjukon a Nemzeti Ifjúsági Tanács képviseletében Kovács Tamás Bence is, aki szociális és roma ügyekért felelős elnökségi tagként felajánlással szolgálta a közösséget.

„Mindenki kincs az Istennek” – fogalmazott az egyik fiatal, aki testvéreivel együtt épp az őszi szünetben keresztelkedett meg, és arról beszélt, hogy itt megerősödött benne, miért hisz az Istenben.

A szervezők abban bíznak, hogy a kétnapos találkozó végére új barátságok szövődtek, és a fiatalokban valóban megszülethetett a remény, amelyet magukkal vihetnek családjaikba és közösségeikbe.

