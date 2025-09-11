Görögkatolikus diakónusszentelést ünnepeltek Nyírmártonfalván

Mint minden Mária-ünnepen, az a jól ismert evangéliumi részlet hangzott el, amelyben Márta és Mária magatartása szembekerül egymással (Lk 10,38–42; 11,27–28).

„Két születésnapot ünneplünk a mai napon: egyrészt az Istenszülő születését, másrészt egy új egyházi szolgálat kezdetének is örvendhetünk, hiszen Balázs hivatása ma születik meg” – kezdte prédikációjában a metropolita.

„Márta szorgalmas, gondoskodik az emberekről, segít mindenkinek, mégis szembekerül Mária szolgálatával. És Jézus egyértelműen Mária mellé állt. Mert Mária fölismerte, hogy ott, abban a pillanatban, amikor Jézus tanításra nyitja ajkát, akkor nem számít, hogy ettek vagy ittak a vendégek – akkor csak az Isten szava számít.

A diakónusi szolgálatnak ez a motorja: csak az Isten szava számít”

– hangsúlyozta Kocsis Fülöp.

„De emellett mit is csinál még a diakónus? Szolgál, nézi, hogy a liturgiában mire van szükség: vagyis a mai evangéliumban hallottak alapján Márta szolgálatához is lehet hasonlítani a diakónusok tevékenységét. Ez a gyakorlati része a dolognak, de

az igazi szolgálat csak az Isten szavára figyelve formálódik.

Ezt Jézus is megerősíti: „Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják!”

A diakónusi szolgálat azonban nem áll meg a Jézusra hallgatásnál, hiszen minden cselekedete ebből az Istenre figyelésből fakad.

„Erre kap ma áldást Balázs, erre a kettős szolgálatra. Csodálatos harmónia ez, de a mi életünkre is igaz: hiszen akkor lesznek hitelesek és termékenyek a tetteink, ha azok az Istenre figyelésből fakadnak. Mind a kettő nagy erőfeszítést igényel: figyelni az Isten szavára, és meg is tartani azt. De ez az erőfeszítés boldogságot hoz. Azt mondja az Úristen: azok az igazán boldogok, akik hallgatják, és meg is tartják az Isten szavát. Ilyen legyen Balázs testvérünk ma kezdődő szolgálata is” – biztatott a főpásztor.

Gréz Balázs 1994. április 14-én született Debrecenben. Nyírmártonfalván nőtt fel. Már ötéves kora óta szolgál a helyi egyházközségben. Az általános iskola után a debreceni Szent József Gimnáziumba járt hatosztályos gimnáziumba, majd elvégezte a villamosmérnök szakot a főiskolán. 2020-ban iratkozott be a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolára. Jelenleg villamosmérnökként dolgozik egy multinacionális vállalatnál, projektmenedzserként.

2020-ban kötött házasságot Dankó Boglárkával. 2022-ben született kislányuk, Boglárka és 2025-ben a kisfiuk, Balázs.

A diakónus az ünnepi Szent Liturgia után tárgyi ajándékokkal köszönte meg a főpásztornak, családjának és az őt támogató atyáknak is, hogy imádkoztak érte, és nem szűntek meg segíteni hivatásában.

Az újszentelt diakónus Nyírmártonfalván fog szolgálatot teljesíteni.

Forrás és fotó: BSZI/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír