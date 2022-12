Görögkatolikus közreműködéssel jöttek létre közösségi házak a hajdúdorogi szegregátumokban

Éppen négy évvel ezelőtt hoztak létre egy kis üde színfoltot a hajdúdorogi roma telepen: az Istenszülőt ábrázoló úti ikonnal és gyümölcskerttel gazdagodott a Balogh Sándor utca. E területen „nőtt ki” ez év végére egy mintegy 40 négyzetméternyi közösségi tér, ami mellé férfi és női mosdó, valamint zuhanyzást és mosást lehetővé tevő helyiségek is létesültek. A Hajdúdorogi Főegyházmegye és a Hajdúdorogi Görögkatolikus Parókia kiemelten fontosnak tartja a szegregátumban élők közösségi és hitéletének előmozdítását. Ennek érdekében Magyarország Kormánya és a Sója Miklós Nyitott Ház Szövetség támogatásával történt meg a fejlesztés 27 millió forintból.

A szövetség támogatásának köszönhetően közösségi és hitéleti programokat is szerveztek, valamint négy éven keresztül szociális földprogram valósult meg a telepen. A debreceni Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium diákjai pedig a társadalmi felelősségvállalási program révén látogatták a telepen élőket, aminek meg is lett az eredménye: egy fiatal hölgy, Farkas Ramóna 2022 szeptemberében a Debreceni Egyetem hallgatója lett. Tőle volt hallható az ünnepség elején a Szeretethimnusz, majd Kocsis Fülöp kérte Isten áldását a közösségi ház eredményes működésére.

Az épületek megáldásakor Zakeus története hangzott el, ennek kapcsán kezdte elmélkedését a metropolita azzal, hogy gondolkozzunk el azon: vajon kik az Egyház tagjai? A válasz nem is olyan könnyű, hiszen Krisztus másképpen tekint az emberre, elsősorban nem a „klubtagok” vagy a „naplóba bejegyzettek” tartoznak hozzá.

Ha megkérdezték volna a Krisztus korabelieket, hogy ez a Zakeus a Mesterhez tartozik-e, egyértelmű lett volna a válasz: nem! Az egyik legbűnösebb, másokat kihasználó zsidó ember volt ő, ám valami mégis ott volt a szívében, mert amikor meghallotta, hogy a közelében jár Jézus, mindenképpen látni akarta, valami vonzotta hozzá. Felmászott a fára, onnan próbálta meglátni Jézust, aki észre is vette ezt a gyarló embert.

„Zakeus, gyere le” – szólította nevén azt a valakit, aki „nem tartozott a csapatba”, Krisztus követői közé, ennek ellenére Jézus észrevette, hogy valami „megmoccant” a szívében. „Ez az apró mozzanat elég volt Jézusnak ahhoz, hogy szállást kérjen tőle, majd megáldotta, megszentelte Zakeust, akinek meg is változott az élete, helyre akarta hozni azt a sok rosszat, amit korábban tett” – világított rá a főpásztor, majd hozzátette: nekünk is, keresztényeknek, híveknek, papoknak Jézusnak ezzel a tekintetével kell körbenéznünk és észre kell vennünk az elbújó, távolra került embereket, a bűnöseket, akik „nem tartoznak a csapatba”, nem követik a szabályokat, az előírásokat, de a tekintetükben meg kell látni, hogy a szívükben valami megmozdult. Nevükön kell őket szólítani, mert akit nevén szólítanak, annak máris megnyílik a szíve. Az Isten ismeri ezeket az embereket, és ha hiteles Krisztus-követők vagyunk, akkor nekünk is ismernünk kell őket.

Kocsis Fülöp köszönetet mondott a részt vevő szakembereknek, valamint Budai János diakónusnak és Dalanics Zoltán parókusnak, hogy Krisztus tekintetét, szeretetét el tudják hozni a „távol lévőknek, a csapatba nem tartozóknak”.

A főpásztor végezetül elmondta: nem lakóhely, hanem a találkozás helye lesz a most megáldott épület, ahol a környéken élők tudnak egymással és Jézussal találkozni, az Istenszülő tekintete előtt.

A Petőfi Sándor utcában is közösségi teret szenteltek, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében jött létre 112 millió forint támogatással. A találkozási pont a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat koordinálásával működik, kondipark és játszótér is kapcsolódik hozzá.

Az ünnepségen Pajna Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke is jelen volt, aki hangsúlyozta: Hajdú-Bihar megye a program keretében 4 és fél milliárd forint támogatást kapott az ilyen típusú fejlesztésekre az elmúlt időszakban, ami a többi megyéhez képest kiemelkedő.

Horváth Zoltán polgármester köszöntőjében azt emelte ki, hogy a városrehabilitációs pályázat a szegregátumokban élőnek és minden hajdúdorogi embernek segíti a mindennapjait, közvetlen vagy közvetett módon. A legfontosabb üzenet, valamint az önkormányzat és a görögkatolikus egyház közös célja, hogy a fejlesztéssel elfogadóbbá váljék a társadalom, amihez az első lépést most megtette az önkormányzat.

Sztojka Attila kormánybiztos is részt vett az eseményen, aki szerint nagy szükség volt ezekre a közösségi terekre és kiemelte, hogy egy erős nemzet csak akkor tud fennmaradni, ha úgy tekint a helyi közösségekre, mint összetartó erőre. „A görögkatolikus egyház egyértelműen mutatja meg, hogy nemcsak a lelki épüléshez járulhat hozzá, hanem sok esetben a helyi társadalom és a nemzet gyarapodásához is” – hangsúlyozta. Ezek az életterek arra adnak lehetőséget, hogy egymás felé forduljunk, mert a keresztény gondolkodás ott kezdődik, amikor azt mondjuk: az erő a közösségben van – tette hozzá.

Tiba István országgyűlési képviselő szintén jelen volt a szenteléseken. Ő beszédében úgy fogalmazott, a helyes út az, amikor a rosszabb, méltatlan körülmények között élő embereket megpróbáljuk behozni olyan helyre, ahol élhető színvonal biztosított a számukra.

Az önkormányzat a Petőfi Sándor utcai telken lévő két épület egyikéből közösségi-szociális épületet, míg a másikból lakóépületet alakított ki. A telekhatáron lévő épületből bérlakás létesült, miután felújították, átalakították, valamint egy többfunkciós helyiség készült, amely közösségi helyiségként (oktatási, nevelési, szocializációs funkciókkal) működhet a jövőben.

A másik épületben az átalakítást követően szociális funkciók kaptak helyet, fürdési és mosási lehetőséggel, mely a komfort nélküli lakókörnyezetben nagy segítség a rászorulóknak.

