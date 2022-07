Görögkatolikus papcsaládból római katolikus templom oltárához – Tóth László Gábor újmiséje

A processziót Eiben Tamás helyi plébános vezette, aki a következő szavakkal fordult a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye június 25-én felszentelt papjához: „Örömmel és hálatelt szívvel jöttünk, hogy felkérjünk, újmisés papként mutasd be nekünk a legszentebb áldozatot, hogy együtt imádkozzunk veled, megköszönve a bennünket szerető Isten jóságát és azt, hogy arra méltatott, hogy színe előtt állhatunk. Kérjük életedre és papi szolgálatodra Isten bőséges áldását, hogy annak minden pillanatában tapasztald meg jelmondatod igazságát: »Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyengeségben nyilvánul meg a maga teljességében« (2Kor 12,9)”.

Ezután Tamás atya a szülőkhöz fordult: „Kedves szülők! Köszönjük mindazt a jóságot, szeretetet és áldozatot, amit fiatokért tettetek, hogy papja lehessen a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hívő népének. Alázattal kérlek titeket, adjátok áldásotokat újmisés fiatokra és imádságos lélekkel kísérjétek őt velünk együtt a szentmisére.”

A hagyomány szerint az újmisés papot szülői áldás kíséri az általa bemutatott első szentmisére. Az áldás szavait László atya édesapja, Tóth Elek parókus olvasta fel: „Örök Atyaisten, Te adtad nekünk gyermekünket, hogy a Te szent akaratod szerint felneveljük. Fölhatalmaztál bennünket, hogy a Te szent nevedben megáldjuk őt. Ebben az órában szülői áldásunkat adjuk gyermekünkre: áldás szálljon életére és kísérje lépteit. Áldjon meg, kedves gyermekünk, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, szálljon rád az Ő áldása most és egész papi életeden keresztül. Ámen.”

Az újmise az újonnan felszentelt pap első, ünnepélyes keretek között bemutatott miséje, amely valójában már nem az első, mert szenteléskor együtt misézett a szentelő püspökkel.

Tóth László Gábor atya a papszentelést követő napon diakónusi szolgálatának helyén, a debreceni Szent Anna-székesegyházban mutatta be első szentmiséjét tanárai, paptársai, barátai körében. Régi szokás szerint az újmisés pap a származási helyén is mutat be „első” szentmisét, a helyi plébános, jelen esetben Eiben Tamás atya segédkezése mellett.

A szentmise nem a szokott módon kezdődött, hiszen Tóth László Gábor atya először megáldotta a szentmisén viselt miseruháját, majd a beöltöztetés következett.

Az evangéliumi szakasz, az irgalmas szamaritánusról szóló jól ismert példabeszéd (Lk 10,25–37) kapcsán az újmisés homíliájában elmondta, Jézus hasonlata két, egymásra rímelő kérdés között épül fel.

Az elején az írástudó azt kérdezi: „De hát ki az én felebarátom?” A történet végén pedig Jézus visszakérdez: „Ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?”

Mindkét kérdés tulajdonképpen azt kérdezi, hogy ki a felebarát, ki az embertárs. A két kérdés között azonban van egy nagy különbség – fejtette ki Tóth László Gábor. – Az írástudó azt kérdezi, hogy ki a felebarát, akinek segítséget kell nyújtanunk, aki felé irgalommal és szeretettel kell fordulnunk. Jézus viszont azt kérdezi, hogy ki az a felebarát, aki segítséget nyújt, aki szeretettel fordul a bajbajutottak felé.

Az írástudó tehát azt kérdezi, hogy kit tekinthet felebarátjának, Jézus pedig megfordítja a kérdést, és arra kíváncsi, hogy a bajbajutottnak ki volt az igazi felebarátja.

Mindkét kérdésre választ ad a történet. Az írástudó kérdésére a felelet így hangzik: a bajbajutott, a rablók által megvert, a szerencsétlenül járt, a magatehetetlen, a segítségre szoruló ember a felebarát. Jézus kérdésére pedig ez a válasz: csak az volt igazi felebarátja a bajbajutottnak, aki irgalmasságot gyakorolt vele és gondoskodott gyógyulásáról.

A teljes homília ITT olvasható.

Végül Tamás atya virágcsokorral köszöntötte László atya édesanyját, mondván: „Egy pap anyja minden papnak anyja”.

László atya is megköszönte mindenkinek a segítséget, aki hozzájárult a közös ünnepléshez és ahhoz a hét évig tartó úthoz, amely idáig vezette. Családja befogadó közösségre talált Nyíracsádon, mintha mindig is itt éltek volna. Ez a település, mint mondta, mindig is fontos állomása marad az életének, bárhová is helyezi őt a Jóisten.

A szentmise újmisés áldással zárult, majd agapéval folytatódott az ünneplés.

Szöveg és fotó: Kovács Ágnes / Öröm-hír sajtóiroda

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír