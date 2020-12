Görögkatolikus papnék: emlékek és receptek – Zolcsák Istvánné nyírcsászári tisztelendő asszony mesél

„Öten vagyunk testvérek, édesanyámnak mindig segítenem kellett a főzésben. A szüleim pedagógusok voltak, nyilvánosan nem járhattak templomba, ezért csak a nagymamánál mentünk. Ott hajnalban, ahogy felébredtünk, már kész volt a szalakális lekváros sütemény, egy négylapos süti, gőzölgött a töltött káposzta és habos volt a frissen fejt tej” – meséli Zolcsák Istvánné.

Kocsis Marica és családja Nyírcsászáriban élnek, a három lány mellé hamar jött szívderítőnek az öt unoka, szóval mindig volt kinek tüsténkedni.

„Nem tartom magam konyhatündérnek, de egy papnénak fontos szerepe van a településen. Neki kell a közvetlenséget megteremteni. Egy pap az legyen pap, ne bratyizzon. Van, amit a papnak nem mernek elmondani, de a papnénak igen. És gyakran mindez főzés, sütés vagy ételekről való beszélgetés közben történik.”

Papfeleségként hamar elkezdte gyűjteni a recepteket, és izgalommal készült a templombúcsúra. „A templombúcsú különleges esemény egy papné életében. Nem azt mondom, hogy ő főz mindenáron, de a kormánypálca az ő kezében van, mindent tőle kérdeznek az asszonyok.”

Voltak persze nagy bukások is papnéként. „Sajtos-tejszínes húst készítettem a templombúcsúba, a vendégek illemtudóan elfogyasztották, de nem túl lelkesen. Mikor elmentek, megkóstoltam. Hát a csirkemellre tejszín helyett cukrásztejszínt, hullalát öntöttem!” – pirul el még évek múltán is Marica. Olyan is megesett, hogy a főétel, a kacsa a sütőben maradt, mert megfeledkezett róla a szakácsné.

Habár Marica ma már három lányától is kér recepteket, azért arra a legbüszkébb, amikor a kicsik azt mondják: „Mama, a te húslevesed a legfinomabb!”

Kukoricadarás-gombás töltött káposzta

Hozzávalók:

160 g kukoricakása (nem a dara)

600 g csiperke gomba

1 közepes fej vöröshagyma apróra vágva

2 gerezd fokhagyma törve

1 db zöldpaprika

Só, bors, őrölt piros paprika, erős paprikakrém (el is maradhat, vagy a gyerekek miatt lehet helyette csemege)

Kb. 3 ek. olaj

30-35 db előzetesen megdinsztelt káposztalevél

Kb. 3 dl paradicsomlé

Elkészítése:

A hagymát, fokhagymát, zöldpaprikát apróra vágom, olajon megdinsztelem. Beletesszük az őrölt pirospaprikát, majd rádobjuk az apróra vágott gombát. Só, bors, paprikakrém vidítja fel, majd zsírjára lesütjük. A kukoricakását leforrázzuk, később leszűrjük. A káposztának kivesszük a torzsáját és forrásban lévő vízben pár percig abároljuk. A vastag erét levágjuk a káposztalevélről. A zsírjára sült gombát, kukoricakását összedolgozzuk, ízlés szerint még sót, borsot tehetünk hozzá. Szorosan betöltjük a levelekbe és egy megfelelő edénybe rakjuk, aminek az aljára kevés vágott káposztát szórunk. Vizet öntünk rá, éppenhogy ellepje. Mikor felfőtt, ráöntjük a paradicsomlevet, és készre főzzük.

