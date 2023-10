Gospel Karácsonyra készülnek Veszprémben

A Virginia State Gospel Chorale 1971-ben kezdte meg működését, azóta számos koncertet tudhatnak a hátuk mögött: zenéltek együtt Whoopi Goldberggel, Diana Rossszal, Cindy Lauperrel, és Szent II. János Pál pápa tiszteletére is adtak koncertet. 2013-ban a népszerű America 's Got Talent tehetségkutató versenyben egészen a döntőig meneteltek, így a tévéképernyők előtt ülők közül is sokmillióan zárták őket a szívükbe.

A második alkalommal megrendezésre kerülő Gospel Karácsony lényege, hogy megérezhessük: a karácsonyra való készület nem csak a konyhában történik, és nem is a végtelennek tűnő ajándékvásárlás a lényege. A zene segít egy kicsit megállni, feltöltődni, felszabadultan örülni az ünnepnek.

Az elmúlt években nem kíméltek minket a krízisek: járványok, háború, gazdasági nehézségek. Ezzel a rendezvénnyel a szervezők hálaadásra is hívnak mindenkit, hogy a nehézségeken túllendültünk, és nem utolsó sorban azért, hogy vannak mellettünk, akikkel megoszthatjuk az örömünket, az ünnepet.

Az Oh, happy Day! című világslágert valószínűleg mindenki ismeri, de az Apáca-show című film és zenéje sem ismeretlen a hazai közönség számára. A koncert során az örökzöld gospel-, dicsőítő- és karácsonyi dalok mellett olyan világslágerek is megszólalnak majd gospel verzióban, mint John Lennontól a War is over, Whitney Houstontól az I Love the Lord, vagy a Hillsongtól az Oceans, de további, magyar vonatkozású meglepetésdalokkal is készülnek az előadók. A kórus vezetője koreográfus is, így a dalok különösen látványos koreográfiával kelnek életre a Veszprém Aréna színpadán.

A 25 koncertből álló európai turné során az amerikai együttes több hazai város mellett Svájcban, Olaszországban és a Vatikánban is fellép.

A produkció előtt, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes lehet, a veszprémi Szilágyi harangegyüttes gyermekei és a VEKKER dicsőítő csapata mutatkozik be, Udvardy György veszprémi érsek és Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke pedig karácsonyi gondolataikat osztják meg a közönséggel.

Jegyvásárlás és további információ ITT.

Forrás és fotó: Art Média Veszprém



