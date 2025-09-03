Gospodi pomiluj! Uram irgalmazz! – Ruszin közösségek országos zarándoklatát tartották Sajópálfalán

A múcsonyi közösség gyalog érkezett a kegyhelyre, de érkeztek zarándokok távolabbról is, például Debrecenből, Komlóskáról, akik az utazás kényelmesebb módját választva hozták imáikat az Istenszülő elé. A zarándoklatot Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke is megtisztelte jelenlétével.

Az ünnepi Szent Liturgiát Orosz Atanáz püspök vezette. Kiss Attila Gellért sajópálfalai parókus és Gergely Tamás komlóskai parókus koncelebráltak. A zarándokok gyóntatásában Halász György, Szarka József, Szepesi Szilárd és Szónoczky János Mihály atyák segédkeztek. A liturgián ez alkalommal is nemcsak magyarul, hanem ószlávul is hangzottak el papi imádságok.

A búcsúi liturgián mondott homíliában Orosz Atanáz püspök az elhangzott evangéliumi szakaszok üzenetét aktualizálta a hallgatóságnak.

Máté evangéliuma a gazdag ifjú történetét mondja el (Mt 19,16–26). „Nagy vagyon a fiatalság, hiszen amikor valaki a gyermekkorból felnövekedve rádöbben a maga tehetségére, értékeire, lehetőségeire, végre személyes célkitűzései vannak; ez jelenti az ő igazi gazdagságát. Boldog az az ifjú, aki ezzel a gazdagsággal tud is mit kezdeni.” Megboldogult Ferenc pápa, amikor meghirdette a jubileumi szentévet, a fiatalok szerepét mint a „jövő reménységeit” különösen kiemelte, ez sokszor az iskoláztatással függ össze.

„Szegény az az ifjúság, amelynek nem sikerül az iskoláztatása, szegény az a fiatal, akinek ezek a lehetőségek már nem adatnak meg, vagy akinek bármi miatt félbetörik a pályafutása, aki betegágyon vagy valamilyen nehézséggel küszködve néz szembe a kezdődő tanévvel” – mondta Orosz Atanáz, majd megköszönte mindazok munkáját, akik „minden erejüket latba vetve a Biztos Kezdet Gyermekházaktól, tanodákon, iskolákon, óvodákon keresztül egészen az egyetemi kollégiumig foglalkoznak a jövő reménységeivel, akik segítenek abban, hogy ifjúságunk valóban gazdagodjon és ez a gazdagság később lelki gazdagsággá váljon”.

A miskolci püspök által említett intézményekben folyó munkát több településen a ruszin nemzetiségi önkormányzat is nagymértékben támogatja.

A felolvasott másik evangéliumi szakasz (Lk 18,38–42) üzenete kapcsán a főpásztor a nemrég eltemetett Keresztes Szilárd püspök gondolatait idézte föl, aki többször is beszélt a befogadás evangéliumi kultúrájáról. „Boldog emlékű Szilárd püspök atya sosem migránsozott, sosem cigányozott, hanem a legnagyobb tisztelettel beszélt azokról az embertársainkról, akik esetleg a kapunk előtt, a küszöbünk előtt nélkülöznek vagy szenvednek. Hosszú évekig a Vándorlók és Útonlévők Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsának is tagja volt, és az ilyen sorsú emberek ügyében, itt, Magyarországon is, konferenciákat szervezett és sorsukért valóban sokat tett” – mondta a püspök, majd idézett a megboldogult püspök szavaiból: „Nem Istentől, hanem a gonosztól van az a lelkület, hogy én különbnek tartom magamat a másik embertől (…) Az Isten előtt minden ember egyforma. Ez az első gondolat, amivel a hívő embernek a másik emberre néznie kell. (…) A gonosz lélek működését leginkább a széthúzásban, az ellenségeskedésben látjuk, amikor az egyik ember nemcsak elhúzódik a másiktól, de ellenségesen lenézi azt. (…) Ha a világ nagy politikai eseményeit nézzük, akkor látjuk, hogyan tesz tönkre sok jó szándékot a gonosz lélek hatalma. Ha magunkat nézzük, cigányokat és magyarokat, akkor látjuk, mit eredményez a meg nem értés, a másik meg nem becsülése, a másik lenézése, az ebből adódó ellenségeskedés, ami sokszor tragédiákba torkollik.”

Beszédének utolsó gondolatmenetében Orosz Atanáz püspök a hitvallás eredeti szövegéhez való áttérésről is beszélt. Ebben kérte a ruszin közösségek támogatását is, akik „eddig is az egyházhoz való hűségéről voltak híresek” – fogalmazott a főpásztor.

A búcsúi liturgia most is a hagyományos búcsúi körmenettel és az evangéliumolvasással zárult.

Szöveg: Varga-Juhász Bernadett

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír