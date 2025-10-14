Gyakorlati tudás a jövő iskolájáért – Sapientia Pedagógus Fórum előadás-sorozat indul Budapesten

1. előadás

Az órarend: ne nyűg legyen, hanem művészet

Órarendkészítés nem csak alapfokon – Kevesebb lyukasóra, elégedettebb tanárok

Időpont: 2025. október 14. (kedd), 16.00–18.30

Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1052 Budapest, Piarista köz 1.)

Az előadó – Vízhányó Zsolt piarista szerzetes, a budapesti Szent Margit Gimnázium igazgatója – tanfolyamok híján, egy kis angoltudással és kitartó próbálkozással, autodidakta módon ismerte meg az alkalmazást, és azóta már sok kollégának tudott hatékonyan segíteni.

Az iskola lelke a nevelőtestület, motorja pedig a jól szervezett órarend. Egy logikátlanul felépített, a tanári és diákérdekeket figyelmen kívül hagyó órarend felesleges terheket ró a kollégákra, rontja a pedagógiai munka hatékonyságát, és ellehetetleníti az erőforrásokkal (termekkel, eszközökkel) való optimális gazdálkodást. A modern iskolák komplexitása (csoportbontások, faktok, egyéni kérések) szinte lehetetlenné teszi a professzionális szoftverek nélküli tervezést. Az aSc Timetables a piacvezető eszköz, amelynek mélyreható ismerete nélkülözhetetlen egy intézményvezető számára. Ez a fórum nem csupán a program alapjait mutatja be, hanem a „finomhangolás” művészetébe vezeti be a résztvevőket, hogy az órarend ne kényszer, hanem a nevelői-oktatói küldetést támogató, tudatosan formált eszköz legyen.

2. előadás

A tér pedagógiája

Az iskolaépítészet mint a keresztény közösségformálás eszköze

Időpont: 2025. november 18. (kedd), 16.00–18.30

Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1052 Budapest, Piarista köz 1.)

A katolikus iskola nem csupán falak és tantermek összessége, hanem a közösségi élet és a lelki növekedés színtere. Az épített környezet, a terek minősége és elrendezése alapvetően befolyásolja a tanulási folyamatokat, a tanár-diák interakciókat és az intézmény egészének szellemiségét.

Az előadó – Cseh András DLA, Pro Architectura-díjas építész, a CAN Architects társalapítója – kutatási területe az oktatás és az építészet kapcsolata; munkássága a holisztikus, gyermekközpontú tanulási terek létrehozására fókuszál; számos innovatív iskolaépítészeti projekt és a „Bazalt Iskola” kültéri tanulási program fűződik a nevéhez.

3. előadás

Hitelesség: az intézményi kommunikáció gyakorlata

A jó hírnév a legjobb tőke – Építsük tudatosan!

Időpont: december 8. (hétfő), 16.00–18.30

Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1052 Budapest, Piarista köz 1.)

A 21. században az oktatási intézmények, köztük az egyházi iskolák is versenyhelyzetben működnek. Verseny folyik a diákokért, a jó munkaerőért és a támogatókért. Ebben a környezetben egy iskola legértékesebb tőkéje a hírneve, amely a közösség bizalmán alapul. Ezt a bizalmat két úton kell építeni és óvni: proaktív kommunikációval (iskolamarketinggel), amely tudatosan és hitelesen mutatja be az intézmény értékeit és vonzerejét; valamint felelős, etikus és transzparens kommunikációval, amely megvédi az intézményt a krízishelyzetekben, különös tekintettel a gyermekvédelem kiemelten érzékeny területére.

Az előadó – Márkus Roland piarista szerzetes, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanára – személyes elköteleződése és szakmai munkája révén az egyházi intézmények gyermekvédelmi kultúrájának és kommunikációjának egyik hazai résztvevője; szervezője gyermekvédelmi fórumoknak és kriziskommunikációs műhelymunkáknak.

4. előadás

Fenntarthatóság: navigáció a számok világában

A számok útvesztőjétől a tudatos gazdálkodásig – Finanszírozás: teher helyett a küldetés eszköze

Időpont: 2026. január 20. (kedd), 16.00–18.30

Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1052 Budapest, Piarista köz 1.)

Az egyházi fenntartású iskolák számára elengedhetetlen, hogy mélyrehatóan ismerjék az intézményeik működését biztosító finanszírozási rendszert. A normatív állami támogatások és a pályázati lehetőségek bonyolult útvesztőjében való eligazodás kulcsfontosságú a stabil működéshez, a stratégiai tervezéshez és a fejlesztések megvalósításához.

Az előadó – Németh Emma szociális testvér, közgazdász, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt gazdasági főtanácsadója – szakmai pályafutása során az egyházfinanszírozás egyik szakértőjévé vált Magyarországon; meghatározó szerepet játszott az egyházi szociális és köznevelési intézmények finanszírozási rendszerének kimunkálásában; 2018 és 2021 között miniszteri biztosként felelt az egyházi intézményekre vonatkozó szabályozás és állami támogatás kérdéseinek kormányzati koordinációjáért; Báró Gelsey Vilmos-díjjal és Pro Ecclesia Hungariae-díjjal kitüntetett szakember.

A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni, regisztrálni ITT lehet.

Forrás és fotó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír