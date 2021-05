Gyász és hála – Megrendezték a lengyel egészségügyi dolgozók Jasna Góra-i zarándoklatát

Romuald Kamiński püspök, a lengyel püspöki konferencia egészségügyi dolgozók lelkigondozásával foglalkozó csoportjának elnöke hangsúlyozta: Eljött a pillanat, hogy megköszönjük Jézusnak az egészségügyi ellátás nagy családjába tartozó számos embert, akik ajándékok, és valódi hősöknek bizonyultak, mert olyan hozzáállással végzik szolgálatukat, amely jóval túlmutat a munkaszerződésük keretein.

Arkadiusz Zawistowski, az egészségügyi dolgozók pasztorációs szolgálatának lelkésze elmondta: „Lassan kilábalunk a nehéz helyzetből, de nehezen megy.” Óriási erőfeszítésbe került megmenteni az emberek életét, s közben az egészségügyi dolgozók közül is nagyon sokan megbetegedtek, és sokan meg is haltak: 222 orvos és 161 ápoló halt meg Lengyelországban koronavírus-fertőzés miatt. Arkadiusz Zawistowski hozzátette: számos pap, kórházi káplán jelentkezett az ideiglenes kórházakba, hogy önkéntesként csatlakozzanak a járvány elleni küzdelemhez.

Stefan Regmunt püspök, a lengyel püspöki konferencia egészségügyi dolgozók lelkigondozásával foglalkozó csoportjának korábbi elnöke rámutatott: a pandémia megtanított arra, hogy milyen fontosak az életben a lelki szükségletekre is figyelni, amire a kórházakban is van lehetőség gyónással, a kápolnában való imával, a kórházlelkésszel való beszélgetéssel. Ezek a pillanatok alapvetően fontosak – nem pusztán a betegeknek, hanem az egészségügyi személyzetnek is.

A Jasna Góra-i kegyhelyen bemutatott szentmise végén a lengyel főpásztorok valamennyi egészségügyi dolgozót Szűz Mária oltalmába ajánlották.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír