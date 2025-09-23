Gyékényes káptalant tartottak Csíksomlyón a Naphimnusz jegyében

Megszentelt élet – 2025. szeptember 23., kedd | 10:03
A ferences világi rend erdélyi közösségei gyékényes káptalanra gyűltek össze szeptember 12. és 14. között Csíksomlyón, hogy megünnepeljék a Naphimnusz születésének 800. évfordulóját.

A káptalan során szeptember 12-én, pénteken a Mária neve búcsú esti szentmiséjén köszöntötték égi édesanyánkat.

Szombaton végigelmélkedték a Naphimnusz-utat a Kis-Somlyóra menet, majd a Salvator-kápolnában szentmisét mutatott be Gegő Julianus OFM.

A délután folyamán kiscsoportos foglalkozásra került sor a Szent Klára-ház kertjében, az egyes állomások témáját a Naphimnusz egy-egy része adta.

A program megosztásokkal, majd szentségimádással végződött.

Akik vasárnapra is tudtak maradni, ellátogattak a Mária-kertbe, és részt vettek az ünnepélyes Mária napi búcsús szentmisén a kegytemplomban.

Forrás és fotó: Ferences világi rend Facebook-oldala/Romkat.ro

Magyar Kurír

