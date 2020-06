Gyermekbiblia másképp – A Sacré Coeur nővérek táborában jártunk

Gyerekek bujkálnak a bozótos, ősfás kertben. Számháború folyik a Forrás Lelkiségi Központ táborában. Nagy terület, jól el lehet rejtőzni. Az egyik sarokban lepedőkből, függönyökből épített bunker. A Sacré Coeur nővérek szervezte nyári bibliai játszó napközis tábor harmadik napján vagyunk hivatalosak betekinteni életükbe. Az első órában megbizonyosodunk arról, a tábor fölülírja mindazt, ami általános vélekedés szerint szükséges ahhoz, hogy gyerekek jól érezzék magukat egy ilyen helyen. Itt nincs ötféle extra program, nincsenek különleges eszközök, de a kertben szabadon szaladgáló, az árnyas teraszon beszélgető gyerekek kezében egész idő alatt egyetlen unaloműző mobiltelefont sem látni. Úgy tűnik, mindenki jól érzi magát. Ez a legfőbb cél is – tudjuk meg Szentistványi Rita RSCJ nővértől, a tábor ötletgazdájától.

Az egyik első táborozónk ma már orvostanhallgató – számolja Rita nővér, hogy mikor is szervezték meg először a bibliai játszó tábort. Mintegy húsz éve, nyaranta általában kétszer látnak vendégül közel harminc általános iskolás gyermeket, akikre ma már Rita és Heim Kata nővér vezetésével az egykori táborlakókból felnőtt önkéntesek vigyáznak.

„Más szinten kommunikálnak, soha nem kiabálnak a kisebbekkel, és ez nagyon meglátszik a hangulaton.” Valóban, elnézve a középiskolás segítők ölében ülő kisebbeket, érzékelhető, mi a jó hangulat egyik forrása. Rita nővér unokahúgai, Anderson Jázmin és Anderson Lucia, ahogy Csermák Anna, Körössy Kata és Körössy Réka már évek óta visszatérő segítők. Résztvevőként kezdték, amikor elsősök voltak, most pedig önkéntesek. Játszanak, kézműveskednek, besegítenek a terítésbe, hagyják, hogy megfésüljék őket, vagy éppen ők fonják be kérésre a lányok haját. Látszik, hogy azért vannak itt, mert ők maguk is jól érzik magukat, és szeretik a kisebbekkel való foglalkozást. „Nagyon szeretünk itt lenni, sok jó barátunk van. Élvezem, hogy segítünk” – mondja Kata.

A tábor lényege a játék, az oldott, kötetlen együttlét – mutatja be a bibliai játszót Rita nővér. Ennek ad keretet minden évben egy-egy bibliai történet, amit minden táborozó és önkéntes szereplésével adnak elő az utolsó napon, amire a szülők is hivatalosak. A délelőtt a történet színrevitelével telik. Az előadásban mindenki kap szerepet. A délelőtti próba után kézműves foglalkozás következik, itt készülnek a jelmezek, a díszletek.

„Keveset kell beleavatkozni. A gyerekek nagyon kreatívak, jól feltalálják magukat. Egyszerűek a keretek, és teret kap a képzelet” – mondja Rita nővér. Anna azt emeli ki, mennyire jó, hogy mindenki tesz bele valamit, Réka szerint pedig sokat számít, hogy a gyerekek lelkesek.

A résztvevők kétharmada visszatérő. Általában elsős korukban kezdenek el járni, és nyolcadikig minden évben szívesen jönnek. Az 1995-ben épült ház és a kert nagyon alkalmas táboroztatni – ezt ismerte fel a kezdeményezést elindító Rita nővér. Az évek során sok-sok bibliai történet színpadra került. Idén Jónás könyvét választották. Réka alakítja a prófétát – Jónás alakjában az érinti meg, mi a következménye annak, ha valaki nem bízik Istenben. Megelevenedik egy bibliai történet, a gyerekek megismerik a hátteret, átviszi a játék és az élmény. Réka, Kata, Anna, Jázmin és Lucia tudják, ők jövőre is visszajönnek.

A Forrás Lelkiségi Központ Budapesten spirituális programok széles skáláját kínálja: táncmeditáció, egyénileg vezetett Szent Ignác-i lelkigyakorlat, szemlélődés a városban, kommunikáció, elsőpénteki szentségimádás, bibliai tábor gyermekeknek, hivatástisztázást segítő kurzus, szemlélődő ima Jálics Ferenc módszere alapján szerepelnek rendszeres programjaik között.

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír