Gyermekek állították össze az idei nagypénteki pápai keresztút elmélkedéseit

Jézus fájdalommal teli utolsó útjának elmélkedéseit ebben az esztendőben az umbriai Foligno város 21 cserkészvezető által koordinált, 145 fős, 8 és 19 év közötti fiatalokból álló cserkészcsapatára, illetve a római Ardeatino negyedben található Santi Matiri dell’Uganda (Ugandai vértanúk) plébánia fiataljaira bízta Ferenc pápa. Don Luigi D’Errico plébános a Római Egyházmegye Kateketikai Irodájának munkatársaként a fogyatékkal élők katekézisének referense is. Az ő nevéhez fűződik többek között az erőszak által veszélyeztetett nők és gyermekek (Rifugio per Agar), valamint a hajléktalan családok elhelyezésére szolgáló otthonok (Casa Betlemme) kialakítása a kerületben. (A plébánia ezenkívül részt vesz a hajléktalanok étkeztetésében, a nehéz sorsú gyermekek iskola utáni gondozásában, és jelentős szerepet vállal az idősek otthoni segítségnyújtásában és a rászorulók élelmiszer-segélyezésében is. Közel ötszáz fiatal tartozik a plébániához.)

A két közösség fiataljai együtt gondolkodás és közösségi alkalmak révén készültek fel a feladatra. A keresztút állomásait saját élményeik alapján igyekeztek szavakba önteni. Az így született elmélkedések éppúgy szólnak a hétköznapok világának megaláztatásairól és kirekesztéseiről, mint a szolidaritásról és az igazságosságról.

Az elmélkedésekhez a római Mater Divini Amoris és a Tetto Casal Fattoria otthonok lakói készítettek az elmélyülést segítő rajzokat.

A Casa Famiglia Mater Divini Amoris otthont az Isteni Szeretet Leányai Kongregációja működteti, jelenleg 3 és 8 év közötti gyermekeket látnak el, míg a Tetto Casal Fattoria önkéntes közösség tagjai a Róma környéki hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok felzárkóztatását tűzték ki célul.

A gyerekek rajzai a maguk sajátos módján ábrázolják az általuk megtapasztalt világot. Az ábrázolt kicsi és nagy keresztek a fájdalom mellett a reményt és a bizalmat is megjelenítik, de látunk a képeken veszekedő szülőket, egymás megsegítésére nem siető társakat, iskolai vizsga sikertelenségét is, ahogyan anyja ölében vigaszra lelő kislányt is.

Lenyűgöző, ahogyan a gyermeki gondolat elmélázik Jézus és édesanyja találkozásának pillanatán – mondta Don Luigi D’Errico. „Mennyit szenvedett Jézus a kereszten, amikor látta, hogy az édesanyja ott sír alatta” – fogalmaz például az egyikük, ami érthető reakció, hiszen a gyermekek is mély kapcsolatban vannak szüleikkel – tette hozzá.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió



Magyar Kurír