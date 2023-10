Gyermekekre vágyó házaspároknak tartanak lelkigyakorlatot a Porta Pacis Lelkigyakorlatos Házban

Sok házaspár nehezen éli meg, hogy míg kortársaiknál már akár több gyermek is született, addig őket gyakran kérdezgetik a környezetükben élők, miért nem vállalnak gyermeket, mikor érkezik a trónörökös. Nehéz elmenni egy idő után keresztelőkre, a gyermekre vágyó pár lassan kiszorul addigi közösségéből, mások lesznek a problémáik. Az újabb és újabb „gólyahírek” is egyre keserédesebbek lesznek. Gyakran az irigység, a vádaskodás (kinek a hibája, vagy épp megteszünk-e mindent?), vagy akár a gyász is megjelenik az életükben.

Éppen ezért kívánnak segítséget nyújtani a szervezők azoknak a gyermekre vágyó házaspároknak, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket: mit, miért és hogyan tehetnek a gyermekáldásért az Egyház tanításának fényében. Azoknak, akik keresik, hogyan tudnak megerősödni, jól szeretni ebben az érzelmileg nagyon megterhelő élethelyzetben.

A gyermekre vágyók lelkigyakorlatát római katolikus pap, diakónus, orvos, pszichológus, cikluskövetés-oktató és tanúságtevő házaspár kíséri. Vezetője Csépányi Gábor atya lesz.

Olyan párok jelentkezését várják, akiknek már legalább egy év eltelte után sem született gyermeke, és akik először vennének részt a lelkigyakorlaton. A részvétel kritériuma, hogy szentségi házasságban (vagy egyházilag rendezhető kapcsolatban) éljenek a párok.

A lelkigyakorlat helyszíne: Porta Pacis Lelkigyakorlatos Ház, 7478 Bárdudvarnok, Kaposszentbenedek u. 79.

A lelkigyakorlat időpontja: november 3–5.

Jelentkezni ITT lehet.

Jelentkezési határidő: október 22.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír