Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe egyházmegyéinkben

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Gyertyaszentelési szertartással kezdődött az ünnep a debreceni Szent Anna-székesegyházban, ahol Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatott be szentmisét az egyházmegye területén szolgáló szerzetesek jelenlétében.

A jelen lévő papok és szerzetesek együtt imádkoztak újabb papi és szerzetesi hivatásokért, hálát adtak meghívásuk kegyelméért, újra felajánlva életüket Isten szolgálatára.

„Isten meghívta őket arra az életformára, amelyben teljesen átadják magukat, hogy a szeretet tüze lobogjon szívükben, és semmi másra ne figyeljenek, csak az Ő jelenlétére” – mondta a püspök és köszönetet mondott az egyházmegye területén is élő és szolgáló a szerzeteseknek, akik iskolákban, szociális otthonokban, kórházakban, templomokban szolgálnak, hirdetik Isten igéjét, szeretetét.

Fotó: Kovács Ágnes

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepén, február 2-án az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét. A szertartás kezdetén gyertyaszentelésre is sor került.

A bíboros a szentbeszédében rámutatott: Amikor az Evangéliumban azt halljuk, hogy az agg Simeon kezébe veszi a kis Jézust és róla mondja, hogy „világosságul jött a nemzetek megvilágosítására és dicsőségére Izrael népének” (Lk 2,32), megértjük, hogy benne érkezett el a Megváltó nem csak a választott nép, hanem az egész világ számára.

Ez az a világosság, amelyet Simeon a kezében tartott a jeruzsálemi templomban. Amikor Gyertyaszentelő Boldogasszony napján égő gyertyákkal tartunk körmenetet, mi is a világosságot hordozzuk. Azt a világosságot, amelyet keresztelésünk alkalmából égő gyertya jelképezett. Akkor gyulladt fel lelkünkben a hit és a kegyelem fénye. A mostani körmenet és a mai ünnep arra emlékeztet, hogy ezt a fényt, vagyis magát Krisztust kell hordozni a világban.

Fotó: Mudrák Attila

*

Győri Egyházmegye

Veres András győri megyéspüspök a Nagyboldogasszony-székesegyházban mutatott be ünnepi szentmisét a Győri Egyházmegye területén élő szerzetesek részvételével. Az idei évben az ünnepi találkozót a szervita és orsolyita nővérek szervezték.

Homíliájában kitért az ünnep központi szimbólumának, az égő gyertyának a jelentésére is, amely a feltámadt Krisztust jelképezi. A mai ünnepen kifejezzük azt, hogy mi magunk is ilyen „Krisztus-hordozókká”, „fény-hordozókká” akarunk válni, hiszen maga Krisztus mondta, hogy „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). Szeretnénk a krisztusi életet úgy megélni, hogy másoknak is világoskodni tudjunk a Krisztus felé vezető úton. Az égő gyertya jelzi, hogy ilyen a mi földi életünk, így haladunk világoskodva – néha pislákoló fénnyel, máskor nagyobb lánggal, fáklyafénnyel égve – a minket teremtő, megváltó és hazaváró Isten felé.

„Adja Isten, hogy mindnyájunk számára a Szentlélek adja meg a világosságot, hogy hitünk egyre inkább képes legyen Isten titkainak felismerésére, és tudjunk másoknak is segítséget adni abban, hogy hitükben növekedjenek, erősödjenek. Ehhez egyetlen dologra van szükség, hogy a mi készségünk állandóan meglegyen a hitben való növekedésre” – fohászkodott a főpásztor.

Fotó: Ács Tamás

*

Székesfehérvári Egyházmegye

A Szent Imre-templomban ünnepelték Jézus templomban való bemutatásának ünnepét, a megszentelt élet napját Székesfehérváron. Spányi Antal püspök hivatali elfoglaltsága miatt, az ünnepi szentmisét Ugrits Tamás pasztorális helynök mutatta be a város papságával. A főpásztor nevében köszöntötte a szerzeteseket és szerzetesnőket, a világi harmadrend tagjait, a szerzetesi intézmények tagjait, akik egész életüket Istennek szentelik.

„Ott láthatjuk a templomba a két idős szent embert, Simeont és Annát, akik elteltek Szentlélekkel, akik hordozták a Messiás utáni vágyukat és igaz emberek voltak. Mintha csak ma történne ez az esemény, mintha a templomba csak idősek volnának.” – mondta Tamás atya, majd arra kérte a szülőket, nagyszülőket, vigyék el a templomba a gyermekeiket, unokáikat, hogy ők is emlékezhessenek majd az imádságban, örömben ott töltött időre, hogy érezzék meg, az Isten háza egyben az Ő otthonuk is

Beszéde végén a pasztorális helynök azt hangsúlyozta: „zarándokút az életünk és az evangélium arra tanít bennünket, hogy életutunkat a törvényhez, vagyis Isten akaratához, szeretetéhez igazítsuk. Ez nem rabság, hanem szabadság, amit Krisztusban kapunk meg.”

Fotó: Lugosi Balázs

*

Szombathelyi Egyházmegye

A szombathelyi székesegyházban a szentmisét megelőzően közösen imádkozták a zsolozsmát az egyházmegye területén működő szerzetesrendek tagjai, majd tanúságtételeket hallgattak meg. „Nemcsak Krisztusért adunk hálát, hanem a szerzetesekért is, akiket szíven talált az Isten – mondta szentbeszédében Székely János megyéspüspök. – Egy hiteles Istennek szentelt élet, egy hiteles szerzetesi közösség olyan mint egy ég felé nyíló ablak, amelyen keresztül beáramlik Isten fényessége”.

De miért hív egyeseket Isten erre a teljes önátadásra? – tette fel a kérdést. „Nem valamit akar, hanem minket akar. Ahogy Ábrahámot is kiválasztotta barátjául, még azelőtt, hogy ő bármit is tett volna. Isten Atya, Fiú, Szentlélek örök szeretete és Isten a szeretet titkába hív egyeseket, egészen radikálisan, odaadva életüket kövessék őt, hogy életük Krisztusban ellegyen rejtve az Istenben.”

Az evangéliumban, az agg Simeon példáját kiemelve hangsúlyozta: amikor Simeon karjába foghatta a kisded Jézust, újjászületett, megtelt erővel, megfiatalodott. Prófétai szavakat mondott a kisdedről és anyjáról. Krisztus azért jön, hogy megfiatalítson minket.

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye

*

Váci Egyházmegye

Marton Zsolt megyéspüspök a váci székesegyházban mutatott be szentmisét és szentelte meg a gyertyákat.

Homíliájában elmondta: „A mai ünnep a találkozás ünnepe. Találkozik Isten az emberrel, ember az emberrel, Isten az ő népével. Mi is eljöttünk találkozni a Fénnyel, a Világossággal, életünk értelmével, aki erőt és reményt ad nekünk, és találkozni egymással. Elhisszük ezt? Akarunk-e találkozni a minket szerető Istennel? Hisszük-e, hogy megoldást ad az életünk problémáira? Hisszük-e, hogy ebben a próbára tevő nehéz időszakban Ő ad erőt és türelmet nekünk?”

A gyertya fénye a Krisztustól kapott hitet, reményt, szeretetet jelképezi, amit nem szabad kioltanunk a szívünkben. „Jézus azért jött közénk ezen az ünnepen, hogy meggyújtsa bennünk az Ő szeretetének fényét. Ezt a szeretetet, fényt vigyük magunkkal és adjuk tovább embertársainknak. Így, mi is igazi gyertyák leszünk, amelyek – Márai Sándor szavaival – ugyan csonkig égnek, de a fényük hazatalál az örök világosság országába”.

Fotó: Jantsky Viktória

*

Veszprémi Főegyházmegye

Udvardy György érsek mutatott be szentmisét február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a megszentelt élet napján Balatonkenesén Medveczky Miklós plébános koncelebrálásával.

A gyertyaszentelés szertartásának elején az érsek hangsúlyozta Urunk templomban való bemutatásának jelentőségét. Rámutatott: Isten fia találkozik az ő templomával, és ez a találkozás megszenteli az embert, irányt mutat, bátorít és megerősít. Az érsek megáldotta a gyertyákat, hogy azok az öröm, a fájdalom, az imádság és a könyörgés perceiben otthon is Krisztus világosságát sugározzák.

A szentmise keretében Teréz és Erzsébet nővér, az Assisi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közössége tagjai megújították hármas fogadalmukat.

A mai ünnep a találkozás ünnepe – kezdte prédikációját a veszprémi érsek. – Isten világa találkozik az emberi világgal, a világ világossága a világosságra vágyó emberrel. Szűz Mária egy teljesen megszokott, hétköznapi cselekedettel tett eleget a törvénynek, amikor negyvennapos újszülöttjét a templomban bemutatta. Ez az esemény mégsem az lett, mint amit abban a korban minden édesanya megtett, hiszen a negyvennapos újszülött messiásként, megváltóként jelent meg: az isteni szeretet és az emberi vágyakozás találkozott. Isten fia belépett abba a templomba, ahol az áldozatokat mutatták be, ami csak előkészíteni tudta a népet Isten befogadására; és megszentelte jelenlétével azt, világosságot hozott. A választott nép imádsága, zarándoklása, szövetsége új értelmet nyert. Azzal, hogy Isten fia belépett az ember életébe, minden új fénybe került, még a küzdelem, a halál is, mert megérkezett a Megváltó, kapcsolatba lépett övéivel.

Fotó: Merényi Zita

Illusztráció: Ivan Rupnik mozaikképe, 2012, Róma

