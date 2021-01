Gyötrő kérdések a felelősségről – A tízéves Antonella egy TikTok-kihívás miatt vesztette életét

Szörnyű dolog tízévesen meghalni egy képtelen TikTok-kihívás miatt, amelyben videón kell megmutatni, „játékból”, hogy mennyi időn keresztül képes valaki levegő nélkül maradni. Ez történt a palermói Antonella Sicomeróval. Kedves kislány volt, akit sokan szerettek. Négy hónap múlva lett volna az elsőáldozása. A kihívás azonban végzetes volt számára, másnap a kórházban életét vesztette. Zajlik a nyomozás az ügyben, de közben ott a gyötrő kérdés: „Ki a felelős?”

„A gyermekeinket még sebezhetőbbé, érzékenyebbé tette a pandémia. Felnőttek akarnak lenni, egyedül, szülők nélkül akarnak felnőni, nagynak akarják érezni magukat. És a szülők sokszor tehetetlennek érzik magukat, mert a gyerekek nem akarnak már gyerekek lenni, szárnyra akarnak kapni, törékenységük, félelmeik ellenére szabadnak akarják érezni magukat. A járvány idején eluralkodik rajtunk a magány, a depresszió, nem találjuk a helyünket. Meg kell hallgatnunk a fiatalok, a gyerekek gondjait. Tegyük ezt együtt!” – mondta a temetési szertartáson Corrado Lorefice palermói érsek.

A gyászoló szülők mellett megrendülten búcsúztatták a kislányt a rokonok, barátok. Az első sorban fehér ruhás gyerekek ültek, pólójukon Antonella arcképével, és a felirattal: „Mindig a szívünkben hordozunk”.

„Mindig hiányozni fog nekünk a jóságod, az ártatlanságod. Nekem hiányozni fog, hogy nem vagy itt a templomban” – mondta a plébános, Salvo Grimaldi.

„Hatalmas tragédia. Dráma, amely mindenkit megszólít. Jaj nekünk, ha csakis a szülők vállára akarnánk tenni a nevelés nehéz keresztjét, és jaj nekünk, ha megpróbálnánk mosni kezeinket. Most velük történt meg, de történhetett volna velünk is. A kis Antonella mindenki gyermeke… – írja az Avvenire. – Mondjuk el sokszor a gyerekeinknek, hogy egy életük van, szép, de törékeny élet. Tanítsuk meg őket az óvatosság, a türelem ősi erényeire, ne hagyjuk őket magukra, szeressük őket végtelenül, akkor is, ha emiatt le kell mondanunk a pihenésünkről.”

Felmérések szerint egy olasz felnőtt naponta átlagosan 1 óra 46 percet tölt a közösségi oldalakon. Így nem könnyű példát mutatni a gyerekeknek. Fontos, hogy legyenek offline órák is a családban, például az étkezések ideje, a vacsora utáni közös idő. A TikTokon is sok olyan videó van, ahol szülők és gyerekek együtt mókáznak, táncolnak, ez is példa lehet. Ne sajnáljuk az időt a szülői ellenőrzésre, hogy megtanuljuk kezelni és beállítsuk a szűrőket a gyerekek eszközein.

A 9-10 éves gyermekek nem elég érettek ahhoz, hogy okostelefonjuk legyen internethozzáféréssel. Fortunato di Noto atya, a gyermekek jogait védő Meter szövetség alapítója azt a kérdést veti fel: „Beengedünk a házunkba egy idegent?... Akkor miért engedjük meg gyermekeinknek, hogy magányosan szörföljenek az interneten, ahol ezernyi ismeretlennel találkozhatnak a világ minden tájáról?” Tisztában van vele, hogy nem könnyű a szülőknek mindig jelen lenniük a gyermekük életében, de azt tanácsolja, ne engedjük, hogy elszigetelődjenek a telefonjukkal a kezükben. Vegyünk részt a virtuális valóságban folytatott tevékenységeikben is, ne maradjunk kívülállók!

Alberto Ravagnani fiatal pap otthonosan mozog a közösségi média világában, saját videókat tölt fel. Ő azokról a szülőkről is szólt, akik nincsenek jelen a közösségi olalakon, figyelmeztette őket, hogy nekik is informálódniuk kell. Ha elvisszük a gyerekünket egy ismeretlen helyre, ott is előbb körülnézünk, hogy ott hagyhatjuk-e. Ahogy a való világban, úgy az interneten is vigyáznunk kell rájuk, mellettük kell lennünk, amíg kicsik. Az internetes tér nem csak virtuális, hanem köze van a valósághoz. „Nekünk, szülőknek, nevelőknek, az Egyháznak gondolnunk kell arra, hogy a közösségi hálók valóságosak, valós veszélyeket és valós lehetőségeket rejtenek. Komolyan kell venni őket, meg kell ragadni a lehetőségeket, és el kell kerülni a veszélyeket.” Alberto Ravagnani felhívja a figyelmet arra, hogy a felnőtteknek felelős felhasználóknak kell lenniük, és ha ehhez hasonló kihívásokat látnak, jelezniük kell az oldal működtetőinek. A közösségi tér közösséget teremt, és ennek a közösségnek a tagjaként felelősségünk van másokért, különösen a kicsinyekért.

Stefano Vicari, a Gyermek Jézusról elnevezett római gyermekkórház neuropszichiátriai osztályának vezetője az eset kapcsán elmondta, az egészségügyben érzékelhető, hogy a Covid-járvány miatt a fiatalok még több időt töltenek a TikTokon és más hasonló közösségi felületeken, és ez sokszor valódi függőséget okoz. Folyamatosan keresik az új élményeket, és ez sokszor az alvásidő rovására megy. Egyre több gyereket, fiatalt hoznak ebből fakadó pszichés zavarok miatt kórházba.

Hangsúlyozta, hogy a 13 év alatti gyerekek nem mindig képesek megkülönböztetni a valóságot a fantáziavilágtól, könnyen beszippantja őket a virtuális világ, nem tudják még megfelelően felmérni tetteik lehetséges következményeit. Súlyos veszélynek tesszük ki őket, ha nem működik a szülői ellenőrzés. A főorvos elmondta, hogy a járvány óta jelentősen növekszik a serdülők között az öngyilkosságok száma, és többen okoznak kárt önmagukban. A kórházukban az összes ágy foglalt, ilyen korábban soha nem történt.

A haláleset egyértelműen sürgetővé tette a szabályok szigorítását is. Mintha Antonella szóvivőjévé vált volna egy kollektív aggodalomnak, ami eddig is létezett, csak kevesen mondták ki.

A személyi jogok védelmének olasz biztosa kérte a TikTok működtetőitől, hogy azonnali hatállyal tiltsák le a felületen azokat a felhasználókat, akiknek a valódi életkora nem igazolható egyértelműen. A biztos már korábban jelezte a TikToknak, hogy nem tartja biztonságosnak az ellenőrzést, hiába csak 13 éves kortól lehet regisztrálni.

2015-ben az Európai Unió kérte a tagállamoktól, hogy hozzanak új döntést a közösségi oldalakhoz való csatlakozás korhatáráról, amit egészen 16 éves korig lehetne emelni. A kormányoknak három évük volt a döntésre, de sok helyen, így Olaszországban nem is nyitottak vitát a kérdésről. A korhatár így 13 év maradt.

Fordította: Thullner Zsuzsanna



Forrás és fotó: Avvenire, Agensir

Magyar Kurír