Győzelemről dalolnak – 52 keresztény énekli az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszát

A karantén olyan dolgokra nyitja meg az embert, amelyekre „békeidőben” nem koncentrál eléggé, vagy egyszerűen nincsen rá ideje. Az ötlet régebbi, szerettem volna ebből az énekünkből egy felvételt közzétenni az interneten, eredetileg a székesegyház három kórusával terveztem ennek megvalósítását. Most szélesebb lett ez a spektrum – éppen a bezártságnak köszönhető ez az ajándék, hiszen a virtuális térben így Erdély, Őrvidék és Felvidék is bekapcsolódott a zenei imádságba –, úgy, hogy közben mind a három kórusunk is képviselte magát néhány tagjával. Tehát a szikra Pécsről származik, az imádság lángját viszont a teljes magyarság táplálja.

Bangha Béla (1880–1940) költeményén és a Koudela Géza (1894–1939) által írt dallamon (Győzelemről énekeljen...) szándékosan nem változtatott a szerző.

„Úgy szerettem volna egy újabb dolgot létrehozni, hogy közben a lényegit megőrzöm. Egy ilyen munka során az embernek háttérbe kell szorítani saját zeneszerzői hangját, mert egy alapvetően már a maga korában is retrospektív dallamhoz nem illene egy modernebb harmonizáció.

Egy triós előjátékot írtam az énekhez, illetve próbálva Koudela zenei világában maradni, újraharmonizáltam a dallamot. Strófánként más-más a kíséret, az első versszak egy hagyományos letét, a második és negyedik versszak basszus cantus firmus, a harmadik vers egy Überchor-feldolgozás.”

A videó leírásában az egységről és összefogásról olvashatunk. Kovács Szilárd Ferenc, mint mondja, az egység alatt két dolgot ért. Elsőként egy a földrajzi határokat átívelő, így a magyarságot a saját egyházzenei hagyományai által minden körülmények között összekötő és felbonthatatlan kapcsolatot, másodikként a teljes világegyházra gondol, amelyben a közös egyházzenei fundamentumra építve a hívek egyfajta időtlenségben imádkozhatnak együtt az elődökkel. Közben erős hittel bízik benne, hogy ez a kontinuitás tovább él majd a következő generációkban.

A szerkesztők a videó képi anyagának összeállításához nagyon szép helyszínt választottak: a pécsi Havas Boldogasszony-templomnál Máger Róbert püspöki irodaigazgató-helyettes, templomigazgató ad szentségi áldást a városra és mindazokra, akik jóakarattal fogadják. Érezhetően ez a mozzanat sokat emel a tartalmon, mert általa a lényeg, az Oltáriszentség kerül fókuszba.

Kovács Szilárd Ferenc a videó céljáról azt mondja, szeretnék, ha a hívek nemcsak néznék ezt a tartalmat, hanem bekapcsolódnának az éneklésbe, ezzel is készülve a 2021-es 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Az éneklésről készült videó ITT tekinthető meg.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír