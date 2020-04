Győzzük le együtt a magányt! – A Világiak, Család és Élet Kongregációjának üzenete az idősekért

A koronavírus nem válogat, a fertőzésnek egyaránt ki vannak téve gazdagok és szegények, közszereplők és egyszerű állampolgárok a világ bármely országában. Másfelől azonban az is igaz, hogy az időseket sújtja leginkább a világjárvány. Olaszországban például a koronavírus következtében elhunytak több mint 80 százaléka hetven éven fölüli ember volt. Ferenc pápa az utóbbi napokban gyakran szót emel és imádkozik az idősekért; de mindig is aláhúzta, milyen értékes szerepet töltenek be a családban és közösségeinkben.

A Világiak, Család és Élet Kongregációja ezzel kapcsolatban üzenetet adott ki, amelyben mindenkit emlékeztet: felelősek vagyunk az idős emberekért. Ez azonban nemcsak egyéni odafigyelést jelent; az intézményeknek és a döntéshozóknak is tudatosítaniuk kell felelősségüket és mozgósítaniuk kell az érdekükben. Ahogy Ferenc pápa mondta: „Kedves testvéreim, ennek a váratlan és tomboló viharnak a kellős közepén rájöttünk, hogy ugyanabban a csónakban evezünk. Idősek is vannak a csónakban, akik ugyanúgy sérülékenyek és irányvesztettek, mint mindenki”. A kongregáció az üzenetben aggódva és hálával fordul az idősek felé, hogy legalább egy kicsit visszaadjunk nekik abból a gyöngédségből, amivel kísértek minket az életünkben, és hogy valamennyiükhöz eljusson az Egyház anyai simogatása.

Néhány hete Ferenc pápa megállapította, hogy „a magány is lehet betegség, amit azonban szeretettel, testi és lelki vigasszal gyógyítani tudunk”.

Igaz, hogy a koronavírus veszélyesebb, amikor egy legyengült szervezettel találkozik, és sok esetben az alapbetegség a magány.

Nem véletlen, hogy sokszor azt látjuk, nagy arányban és szörnyű körülmények között halnak meg azok az emberek, akik távol élnek családjuktól, a magánytól legyengülve és elcsüggedve. A kongregáció ezért arra buzdít, hogy lehetőség szerint tegyünk meg mindent ennek a helyzetnek az orvoslására.

Mivel nem mehetünk el meglátogatni az embereket a lakóhelyükön, új ötletek születnek, és az Egyház igyekszik telefonbeszélgetésekkel, videóüzenetekkel és postai levelekkel kifejezni közelségét. A plébániákról önkéntesek viszik házhoz az élelmet és gyógyszert azoknak, akik nem hagyhatják el otthonaikat. Sok pap pedig továbbra is házhoz jár, hogy kiszolgáltassa a szentségeket a híveknek. Ez azonban még mindig nem elegendő – hívja föl a figyelmet az üzenet.

A helyzet súlyossága arra késztet, hogy sokkal jobban tudatosítsuk: minden emberi élet felbecsülhetetlen érték. Időseinkért imádkozhatunk, létrehozhatunk szolidáris hálózatokat, új energiákat mozgósíthatunk.

A híradásokból naponta értesülünk az előrehaladott korúak drámai körülményeiről, akik szociális otthonokban, idősek otthonában vagy egészségügyi intézményekben élnek. Ezrével haltak meg ezeken a helyeken a mostani időszakban. A dokumentum elismeri, hogy számos ok húzódik meg a jelenség mögött: a zsúfoltság, a megelőzéshez szükséges eszközök hiánya, amit az ellátó személyzet sokszor önfeláldozó odaadása sem tud ellensúlyozni. Mindazonáltal a válság sok esetben régi gyökerű. Tisztában vagyunk a helyzet összetettségével, ugyanakkor le kell szögezni: a szociális otthonokban élő vagy magányos idősek életének védelme ugyanúgy prioritás, mint minden más életé. Azokban az országokban, ahol még nem terjedt el annyira a járvány, megelőző intézkedéseket kell hozni, ahol pedig a helyzet drámaira fordult, ott rendkívüli megoldásokat kell kidolgozni. Egyházi közösségeink és társadalmunk jövője forog kockán, hiszen ahogy Ferenc pápa nemrég megállapította: „az idősek az Egyház jelene és jövője”.

Napjaink szenvedése közepette észre kell vennünk a jövőt:

a sok-sok gyermek és unoka szeretetében, a segítők és önkéntesek gondoskodásában újra megelevenedik azoknak az asszonyoknak az együttérzése, akik elmentek a sírhoz, hogy gondoskodjanak Jézus testéről. Hozzájuk hasonlóan mi is ijedtek vagyunk, de tudjuk, hogy – bár megtartjuk a távolságot – nem élhetünk az együttérzés nélkül, amire Ő tanított minket.

Úgy, ahogyan azok az asszonyok, hamarosan mi is meg fogjuk érteni, hogy ott kellett maradnunk, még ha veszélyesnek vagy hiábavalónak is tűnt, bízva az angyal szavában, aki azt mondja: Ne féljetek! Imádkozzunk tehát együtt az egész világon nagyszüleinkért, az idősekért! Vegyük körül őket gondolatainkban és szívünkben, ahol pedig lehet, cselekedjünk, hogy ne maradjanak egyedül! Győzzük le együtt a magányt! – buzdít a Világiak, Család és Élet Kongregációjának üzenete.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Világiak, Család és Élet Kongregációja



Magyar Kurír