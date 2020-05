Gyűjtés indult a kiblawani piarista iskola újjáépítésére

Mindanao szigetén a piarista rend két iskolával és egy templommal rendelkezik: Davao városában egy új, minden évfolyamon működő iskola (Kalazancius Akadémia), a sziget fővárosától körülbelül másfél órára fekvő Kiblawanban pedig egy egyházmegyei tulajdonú középiskola (Szent Kereszt Iskola) működik, melynek ötven évre vállalta a rend a fenntartását, továbbá itt található a Gyermek Jézus-plébánia is.

Kiblawan városa a digosi egyházmegyében található, 40 000 lelket számlál, lakói elsősorban mezőgazdaságból és halászatból élnek. A viceprovincia létrehozott egy hat szerzetesből álló közösséget az iskola szolgálatára, ahová közel 500 diák jár a hetediktől a tizedik évfolyamba – minden tanuló a környék mezőgazdasági dolgozóinak gyermekei. Szüleik csekély anyagi lehetőséggel rendelkeznek, és a földrengések miatt most különösen is nehéz helyzetbe kerültek. Az egyházmegye jelenleg keveset tud tenni az iskoláért; szinte minden épülete komolyan megsérült a katasztrófa következtében.

E fokozottan nehéz helyzetben a piaristák ott maradtak és tanítanak. Apró, egyszemélyes sátrakban alszanak, ideiglenes fürdőszobát, konyhát, étkezőt hoztak létre. Kápolnájuk jelenleg egy padlózat nélküli, fedett, szűk garázs, ahol naponta gyűlnek össze, hogy megünnepeljék az eucharisztiát, és hogy megerősödjenek hitükben, hivatásukban.

Pedro Aguado piarista rendfőnök idén januárban meglátogatta a kiblawani közösséget. Vizitációja keretében munkatársaival felmérte azokat a legszükségesebb igényeket, amelyek lehetővé teszik a diákok már viszonylag rendezett körülmények közötti óralátogatását a következő tanévben. A rend egy ideiglenes, mégis „tartós” megoldásban gondolkodik: mivel jelenleg nincs lehetőség egy teljesen új iskolaépület létrehozására, előregyártott elemekből próbálnak olyan osztálytermeket és melléképületeket építeni, melyek évekre biztosítják az iskolai élet folytatását, egészen addig, amíg nem születik új megoldás.

Ahhoz, hogy az iskola a következő tanévben (idén júniusban) kinyithassa kapuit, minimálisan 200 ezer euróra van szüksége. A rendfőnök atya felhívására a gyűjtés nemzetközi szinten elindult tavasszal az iskola megsegítésére, amelyhez a Piarista Rend Magyar Tartománya is csatlakozott egy osztályterem újjáépítésére elegendő 14 ezer eurónyi adománnyal, melynek az egyharmadát a magyarországi Piarista Testvériség tagjai adták össze.

„Sokan emlékezhetnek arra az örömteli eseményre, amikor a magyar piarista iskolák segítő közösségének és egykori diákjaink egy nagylelkű csoportjának köszönhetően megújult a piarista rend legfiatalabb ázsiai intézményének, a kiblawani Szent Kereszt Iskolának a kosárlabdapályája. Az Urbán József generálisi asszisztens kezdeményezésére négy éve indult akció eredményeképp közel 1 400 000 forintot sikerült pár hónap alatt összegyűjteni e célra.

Felmerülhet a kérdés, hogy jelenleg, ilyen nehéz időkben, amikor itthon is oly sok embernek van szüksége segítségre, miért küldünk adományt egy távoli országba, miért nem itthon használjuk fel ezeket a forrásokat. Azt gondolom, hogy az a közösség, amelyik csak magára figyel, és csak magával kíván törődni, az könnyen önzővé válhat. Ezért számomra nagyon fontos, hogy a nehézségben és bajban is segítsünk azokon, akik nálunk is nehezebb körülmények között élnek” – fogalmazott Szilvásy László, a magyar piaristák tartományfőnöke.

Az iskola újraindításához további adományokra lenne még szükség. A gyűjtéshez bárki csatlakozhat a Piarista Alapítványon keresztül, aki segíteni szeretné a rend missziós, nevelői-oktatói tevékenységét Kiblawanban.

