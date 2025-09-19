Habsburg–Lotaringiai László főhercegre emlékeztek az ágyai Szent László-kápolnánál

Az ágyai erdőben emelt szerény méretű kápolna tragikus esemény emlékeztetője: fiatal férfi veszítette életét vadászbaleset következtében. A család a Jóistentől kért erőt a veszteség elviseléséhez, amire a kápolna bejárata fölött olvasható felirat is utal: „Fiat voluntas tua, sicut in coelo, et in terra – MDCCCXCV II IX” vagyis a Miatyánk szavai: „Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is”, és az évszám: 1895. szeptember 2.

Ezen a napon történt ugyanis a szerencsétlenség, amikor Habsburg–Lotaringiai László főherceget, aki az uralkodóház magyarországi ágához tartozott, az ágyai erdőben vadászat közben saját, véletlenül elsült fegyvere sebesítette meg. Néhány nap múlva a húszéves főherceg vérmérgezésben elhunyt. A baleset helyén a fiatalember halálának első évfordulójára az ágyai erdőben felépült az emlékének szentelt kápolna, amelyet Oltványi Pál prépost szentelt fel.

Itt gyűltek össze az elmúlt szombaton mindazok, akik László főhercegre emlékeztek születésének 150. és halálának 130. évfordulóján. Az ünnepi szentmisét Dirschl Johann általános helynök mutatta be. Koncelebrált Kapor János kisjenői és simonyifalvi plébános, aki az ágyai kis katolikus közösség pasztorálását is ellátja, Mihai Blăjuț OFMConv atya a kisjenői görögkatolikus plébániáról és Tiberiu Iosif Szabo szentei görögkatolikus pap.

A liturgián jelen volt Ciprian Ban szintei polgármester; a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság (MCSNTT) képviseletében Szabó Istvánné Nagy Magdolna főtitkár, mesterpedagógus; a MCSNTT Családbarát Ifjúsági Szervezete részéről Szokolyai Zsolt Szabolcs, a tanácsadó testület tagja; Scholtz Endre tanár, festőművész; Erdős Márta, az Ágyai Olosz Lajos Általános Iskola igazgatója, az Ars Sana Művészettel az Egészségért Egyesület több képviselője.

Bevezetőjében Kapor János plébános üdvözölte a jelenlévőket, a meghívottakat, továbbá a helyi, valamint a környék településeiről – Kisjenő, Vadász, Gyulavarsánd, Székudvar, Szinte, Simonyifalva – érkezett híveket, akik – mint azt a plébános kiemelte –, „indíttatást éreztek arra, hogy egy ilyen nagy családdá kovácsolódjanak”.

Szentbeszédében Dirschl Johann általános helynök átadta az egybegyűlteknek Pál József Csaba megyéspüspök üdvözletét, és kiemelte: „Ma, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepét megelőző napon minden bizonnyal sokan gondolunk arra, milyen nagy fájdalmat, keresztet jelentett a családnak a fiatal főherceg elvesztése. Ugyanakkor Jézus keresztje a megváltást jelenti a számunkra, az üdvözülés felé vezet bennünket.” (...)

Az ünnepség keretében Scholtz Endre festőművész ajándékként egyik saját alkotását nyújtotta át Kapor János plébánosnak.

Ciprian Ban szintei polgármester beszédében kitért arra, milyen nagy szeretettel vették körül az elhunyt László főherceget az itt élő lakosok, magyarok és románok egyaránt, és mennyire lesújtotta őket a fiatalember halála. „Isten áldása legyen ezen a kápolnán, és mindenkin, akik itt imádkoznak. Köszönöm mindazoknak, akik bekapcsolódtak e megemlékezés megszervezésébe.”

Mint azt Kapor János az ünnepségen kiemelte, a szintei polgármestert illeti az egyik legnagyobb köszönet és elismerés, hiszen ő gondoskodott a kápolna körüli tér gyomtalanításáról, az épület belső festéséről, kitakarításáról. Rengeteg munkába, fáradságba került, mire a kápolna belső tere és környéke megtisztult – méltatta a polgármester áldozatkész és tevékeny hozzáállását Kapor János plébános.

Az ágyai Szent László-kápolna köré gyűlt közösség tanúságot tett arról, hogy az emlékezés nem csupán múltidézés, hanem élő kapcsolat Istennel, egymással, és azokkal, akik hagyatékukkal a mai embereket is formálják.

