Pro Ecclesia Hungariae díjat vehetett át Habsburg-Lotharingiai Mihály

A díjátadó ünnepségre december 12-én, hétfőn kora délután került sor Budapesten, az MKPK városligeti székházában. A rendezvényen megjelent Erdő Péter bíboros, prímás, Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Tóth Tamás, az MKPK titkára, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

A megjelenteket Veres András, az MKPK elnöke köszöntötte. Felidézte: még a távolból, teológiai tanárként nagy érdeklődéssel figyelte, amikor 1991-ben, Mindszenty József bíboros, hercegprímás újratemetésekor Habsburg-Lotharingiai Mihály lelkesen segítette az esemény lebonyolítását. A főpásztor csak később tudta meg, hogy a főhercegen és a Mindszenty Alapítványon múlott, hogy ez végül is megvalósulhasson. Később, amikor személyes kapcsolatba kerültek, lehetőség nyílt Mindszenty József szülőházának megvásárlására, rendbetételére. Az akkori találkozások mély nyomot hagytak Veres András püspökben. Látta, hogy a főherceg lelkiismereti ügynek tekinti, hogy Mindszenty József bíboros emléke méltó módon élhessen tovább hazánkban, miután hosszú ideig beszélni sem volt szabad róla. „Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy önnek maradandó érdemei vannak abban, hogy az ő emléke elevenen él immár nemcsak az idősebb, hanem talán a fiatalabb generációk körében is. Köszönjük ezúton is, Isten éltesse!” – fordult az ünnepelthez az MKPK elnöke.

A laudációt Sebő Balázs, az MKPK sajtóosztályának vezetője olvasta fel:

Habsburg-Lotharingiai Mihály Kálmán Pius 1942. május 5-én született Budapesten. Édesapja Habsburg-Lotharingiai József Ferenc főherceg, édesanyja Wettin Anna Mónika szász királyi hercegnő, keresztapja XII. Piusz pápa.

1944-ben családjával előbb Ausztriába, majd Németországba, onnan pedig Portugáliába emigrált. Alapfokú tanulmányait Lisszabonban végezte. 13 évesen az angliai Oratory School tanulója lett, ahol 16 évesen záróvizsgát tett. Végül Svájcban, a Collège Saint Michaelben érettségizett. Egyetemi tanulmányait Genfben, Friburgban és Zürichben végezte, 1967-ben szerzett diplomát, textil szakon.

1966-ban kötött házasságot Löwenstein-Wertheim-Rosenberg Krisztina hercegnővel. Három gyermekük született: Eduard (1967), Paul (1968) és Margherita (1972).

1967-ben a Sekers Fabrics Ltd. textilgyárban kezdett dolgozni, azonban egy évvel később Münchenbe költözött, ahol a Vereinige Werkstätten enteriőrökkel foglalkozó gyár igazgatója lett. 1973-tól Velencében a Tessuti Fortuny textilgyárat igazgatta, 1975-től a müncheni Wohntextil vezetője lett. 1988-ban indította el önálló vállalkozását.

1965-ben, 23 évesen a Szuverén Máltai Lovagrend tagja lett, 1979-ben pedig az Aranygyapjas Rend választotta tagjai közé. 2013 és 2016 között a Szuverén Máltai Lovagrend nagyköveteként dolgozott. 2017 óta a Vila Viçosa portugál királyi lovagrend tagja.

1991-ben tevékenyen hozzájárult Mindszenty József hercegprímás földi maradványainak hazahozatalához. 1992 óta a Kardinal Mindszenty Stiftung és a magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke. Megvásárolta a csehimindszenti Mindszenty-szülőházat és azt a falu önkormányzatának ajándékozta.

Miután 1995-ben visszatelepült Magyarországra, megalapította a Szent II. János Pál Iskolaközpontot, amelyet jelenleg a Krisztus Légiója Kongregáció működtet, akiket szintén ő hívott meg Magyarországra. Az iskola létrejöttéért Budapest XI. kerülete Pro Urbe díjat adományozott Habsburg-Lotharingiai Mihálynak.

1998-ban létrehozta a magyarországi Mária Rádiót.

2000-től az ürömi ortodox kápolna felújítását finanszírozta, elősegítette Alexandra Pavlovna – József nádor első felesége – földi maradványainak hazahozatalát és újratemettetését Ürömön. Mindezekért Hilarion bécsi metropolitától Szent Vlagyimir Rend kitüntetést kapott. Piliscsaba és Üröm díszpolgára.

Restauráltatta az alcsútdobozi Jézus Szíve-templom tabernákulumát, a Szent Mihály-szobrot, valamint megvásárolta és helyreállíttatta az alcsútdobozi arborétum Mária-szobrát.

2021-ben a Szeged-Csanádi Egyházmegyével együttműködve felújíttatta a makói Mindszenty-emlékszobát.

2022-ben Boldog IV. Károly király halálának centenáriumi évében zarándoklatot szervezett és vezetett Madeirára.

2012-ben a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki.

A vadúzi Pro Ecclesia Alapítvány elnöke, a Hilfsverein Nymphenburg segélyszervezet kuratóriumi tagja. A Pannon Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány alapítója.

A Pro Ecclesia Hungariae díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a munkáért, amelyet élete folyamán Habsburg-Lotharingiai Mihály a Katolikus Egyház szolgálatában végzett.

A laudációt követően Veres András, az MKPK elnöke átadta a Pro Ecclesia Hungariae díjat Habsburg-Lotharingiai Mihálynak.

A főherceg megköszönte a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának az elismerést, ami szavai szerint számára nagyon nagy megtiszteltetés. Mint mondta, katolikusként magától értetődő, hogy feladatát mindig a magyar Egyház szolgálatában látta és teljesítette. Elődei is mindig az Egyház és a haza szolgálatában álltak. Nagyon hamar felismerte, hogy melyek azok a prioritások, amelyekkel leginkább foglalkozni szeretne: a katolikus hit erősítésével és a fiatalok nevelésével. Ezért lett már a nyolcvanas években kurátor a vadúzi Mindszenty Alapítványban. Miután átvette az alapítvány vezetését, a sok ellenállás dacára az első és legfontosabb feladata volt 1991-ben a hercegprímás földi maradványainak hazahozatala Mariazellből.

Habsburg-Lotharingiai Mihály másik nagy álma egy két tannyelvű iskola építése volt Budapesten. Fogalma sem volt, mivel jár egy iskola alapítása, sok ajtón kellett kopogtatnia, míg végül egy hihetetlenül nagylelkű erdélyi barátja segítségével és 3,5 millió euróból (nagyjából másfél milliárd forintból) felépítették az iskolát. A főherceg akkor megtapasztalta: „ha együtt dolgozunk az Éggel, akkor Isten minden problémát megold”. Jelenleg a Szent II. János Pál Iskolaközpontba közel nyolcszáz diák jár.

Habsburg-Lotharingiai Mihály 2014 és 2017 között a máltai lovagrend magyarországi nagykövete volt, és Isten ajándékaként élte meg, hogy feleségével és a rend tagjaival abban az időszakban aktívan segíthettek a sok ezer menekültnek. Csodálatos kalandként emlékezik vissza arra is, hogy Magyarországra hozhatta a Mária Rádiót. Ekkor is rengeteg ellenállással kellett megküzdenie, míg végül megkapták a frekvenciát és elindulhatott a műsorok sugárzása.

A Pro Ecclesia Hungariae díj idei kitüntetettje többször megtapasztalta: ha egy vállalkozás elindításánál kezdetben nagy az ellenállás, az nem azt jelenti, hogy a Mennyben nem akarják azt a projektet. Habsburg-Lotharingiai Mihály úgy fogalmazott, hogy végtelenül hálás Istennek, hogy ennyi életévet és erőt adott neki ahhoz, hogy felvállalja és teljesítse ezeket a csodálatos feladatokat, és azért is, mert olyan feleséget adott mellé, aki ötvenhat éve áll mellette, s aki eddig is mindenben támogatta, sok türelemmel, örömmel, nagy szeretettel.

Az ünnepi rendezvényen zenei szolgálatot a Weiner Leó K Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium fuvolaszakos tanulói végeztek.

