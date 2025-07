Hadisírgondozás és megemlékezés a Katolikus Tábori Püspökség nyári táborában

Az 1944-ben elhunyt vitéz Nagy Sándor törzsőrmester és felesége, Kiss Margit közös sírjának rendbetételét a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred Vitéz Nagy Sándor 48. Területvédelmi Zászlóalja katonái irányították, akik bemutatták a munkavédelem alapjait is a gyerekeknek.

A karbantartás végeztével Woditsch Péter, a Katolikus Tábori Püspökség papnövendéke, tartalékos hadnagy mondott megemlékező imát.

Keresztúri Zoltán alezredes, a Nagy Sándor nevét viselő zászlóalj parancsnoka kiemelte: a katonák bemutatták a fiataloknak a hadisírgondozás jelentőségét, és azt, hogy az elhunyt hősökről való méltó megemlékezés hogyan kapcsolódik a jelenlegi területvédelmi feladatokhoz.

„Fontos, hogy a fiatal generáció is megismerje azok példáját, akik a nép soraiból álltak katonának, és a hazáért bátran cselekedtek” – hangsúlyozta. Mint fogalmazott, Nagy Sándor törzsőrmester a nagykanizsai császári-királyi közös 48. gyalogezredben szolgált, az orosz és a román fronton is harcolt az első világháborúban. Arany, valamint I. és II. osztályú Ezüst Vitézségi Éremmel tüntették ki. 1922-ben a Vitézi Rend tagja lett. Később Karmacson telepedett le és ott is hunyt el.

A HM Katolikus Tábori Püspökség 2004 óta rendezi meg környezet- és természetvédelmi táborát, ahol a környezettudatosság és a honvédelmi nevelés kap hangsúlyt.

Az egyhetes tábor első turnusában harminckét 9 és 15 év közötti gyermek vesz részt. A táborozók változatos programokon ismerkednek a természeti és kulturális értékekkel: többek között sárkányhajóztak, szalonnát sütöttek, felkeresték a sümegi Sarlós Boldogasszony-kegytemplomot és a sümegi várat, fürödtek a Balatonban, valamint akadályversenyen is részt vettek.

Ellátogattak a kislődi Sobri Jóska Élményparkba és a Diás-szigeten kialakított bemutatóházba is, amely Fekete István Tüskevár című regénye előtt tiszteleg. A helyszínen a Matula-kunyhót is felkeresték, amelyet az 1967-ben készült nyolcrészes ifjúsági filmsorozat számára építettek.

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Fotó: Kovács Tamás

Forrás: HM Katolikus Tábori Püspökség

Magyar Kurír