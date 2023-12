Hagyjuk érvényesülni Isten szeretetét – Nélkülöző gyerekeket ajándékozott meg a Katolikus Karitász

A megjelenteket Forgács Alajos, a templom plébánosa, az ünnepi esemény házigazdája köszöntötte. Kiemelte: az adventi időszak jeles cserkészeseménye a betlehemi békeláng osztása. Idén azonban a háborús események miatt komolyan felmerült, hogy nem kerül ide ez a békeláng, de a jóakarat és a békébe vetett hit csodákat tud művelni.

Egy tizenkét éves helybeli keresztény kislány Betlehemben a Születés-bazilika örökmécseséről átvette a lángot a lámpásába. A láng kerülő úton Bécsbe került, majd innen hozzánk, sőt még az Országházba is elvitték. Most pedig itt van a templomban, bárki hazavihet belőle.

A karitász nevében Marik Gergely, a Szent Erzsébet Karitász Központ igazgatója üdvözölte a jelenlévőket. Ennek az eseménynek a különlegessége, hogy ezeket az ajándékokat gyermekek gyűjtötték a gyermekeknek. Marik Gergely azt kívánta mindenkinek, hogy békében, örömmel és szeretetben készüljünk Jézus Krisztus eljövetelére. Szülessen meg Krisztus a szívünkben is, az ő békéje töltse be a lelkünket, hogy átadhassuk ezt a békét másoknak is – mondta.

Szili András, a Budapesten élő spanyol nyelvű hívek lelkipásztora spanyolul külön köszöntötte a jelenlévő, Magyarországon élő venezuelai családokat.

Az ünnepségen beszédet mondott Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója. Emlékeztetett rá: november végén indították el a „Tárjátok ki a szíveteket!” segélyakciójukat, amelynek programjai mind azt szolgálják, hogy az adventi készületi időben minél több jót tegyünk, minél több emberen segítsünk.

Az „Angyalbatyu” elnevezésű akció célja pedig, hogy gyermekek szerezzenek örömet gyermekeknek. A most látható angyalbatyuk tartalmát az itt lévő gyermekekhez hasonló gyermekek készítették össze odahaza; lemondva a saját ajándékukról, vagy édességükről, beletették ebbe a csomagba, a Szent Erzsébet Karitász Központ munkatársai pedig összegyűjtötték ezeket, kiegészítették más ajándékokkal, és így kerültek ide.

A Katolikus Karitász országos igazgatója azt kérte a gyerekektől: amikor kibontják otthon ezeket a csomagokat, necsak a kézzelfogható tárgyi adományokat lássák meg ezekben, hanem azt a sok-sok szeretetet, törődést is, amellyel készítették a hozzájuk hasonló korú gyermekek. Écsy Gábor azt kívánta a gyermekeknek, hogy ezekkel

a csomagokkal együtt vigyék magukkal azt a békét, örömöt, szeretetet, amit Krisztus eljövetele hozott a világnak.

Erdő Péter bíboros, prímás köszöntve a jelenlévőket rámutatott: karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Nem a fenyőfát, nem az ajándékokat, nem is magunkat, hanem Jézus Krisztust, mert benne Isten szeretete lépett közénk a földre. Ezért jó látni, ha sokan vannak a karácsonyfa alatt szeretetben, békességben, egymásnak örömet szerezve.

Isten az, aki nagy családként akarja összegyűjteni az emberiséget. Az ő szeretete veszi körül az egész világot, csak hagyjuk érvényesülni, ne álljunk ellen, ne utasítsuk vissza.

A bíboros fohásszal fejezte be köszöntőjét: „Adja Isten, hogy az idén is boldog karácsonyunk legyen, mindannyiótoknak, akik itt vagytok! Érezzétek át Jézus közelségét és szeretetét! Áldott ünnepeket kívánok.”

Ezt követően Erdő Péter, bíboros, prímás és Herczegh Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete átadták a jelenlévő 200 gyermeknek a gyermekek által összeállított, névre szóló ajándékcsomagot.

Egy mellettem ülő anyuka, miután két fia – hét- és tízévesek – átvette az ajándékot, megszólított: Isten mindig velünk van, embereken keresztül mutatkozik meg. A nagyobbik kisfiam bokszkesztyűt szeretett volna karácsonyra, a kisebbik vasutasjátékot. Egyedül nevelem őket, az apjukról évek óta nem tudok, a magam erejéből soha nem tudtam volna teljesíteni a kérésüket. És most olyan jó látnom az örömüket! Köszönet az embereknek, akiknek szívében ott van Isten szeretete – mondta.

Az ünnepi esemény végén Erdő Péter bíboros Isten áldását kérte a jelenlévőkre.

Fotó: Prófusz Ádám/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Magyar Kurír