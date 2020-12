Hálaadás és emlékezés az egri bazilikában

Szentbeszédében Ternyák Csaba szólt arról: amikor a polgári év lezárásakor hálát adunk Istennek, akkor megpróbáljuk csokorba gyűjteni azokat a jelentős eseményeket, amelyek örömmel töltöttek el bennünket, és miattuk az Isten iránti hála tölti be a szívünket. Bár ez az év is úgy indult, mint az előzőek, hamarosan azt kellett megtapasztalnunk, hogy az emberiség történelmében, és a mi életünkben is elkövetkezett egy olyan kataklizma, amely próbára tett bennünket.

Ezért a legnagyobb hála amiatt tölt el bennünket, hogy az Úr idén is megőrizte az életünket, és újabb lehetőséget adott nekünk, hogy őt dicsérjük és hibáinkat jóvá tegyük

– fogalmazott Ternyák Csaba.

Azt mondta, a Covid vírus megváltoztatta életünket, szeretteinkhez való kapcsolatunkat is. Egyrészt összezavarodtunk, másrészt számos új lehetőség nyílt meg arra, hogy életünket újragondoljuk, és a fontossági sorrendeket újra megállapítsuk. Az év vége mindig az idő múlására, és az örök életre készít fel bennünket, most viszont az egész év ilyen légkörben telt. Eddig is tudtuk, hogy az életünk során rendelkezésre álló idő véges, és rajtunk áll, hogy hogyan használjuk azt fel, a járvány azonban riadót fújt nekünk. Idén jobban éreztük, mint máskor, hogy az életünk véges, és hogy nincs maradandó hazánk itt a Földön. Amikor a rejtélyes betegség sorra szedte az áldozatait, átéreztük azt, hogy ki vagyunk szolgáltatva a betegségeknek, a váratlan eseményeknek, és nem min vagyunk az életünk urai, hanem az Isten.

A járványra ezért úgy is tekintünk, mint egy nagy lehetőségre, egy nagy figyelmeztetésre, hogy megújítsuk Istennel való kapcsolatunkat.

A gondviselésre való ráhagyatkozás, és ezzel párhuzamosan a járványügyi szabályok betartása nem egymást kizáró, hanem egymást segítő, testi-lelki, immunrendszerünket erősítő magatartás. Az elmélkedés és az imádság elmélyíti Istennel való kapcsolatunkat, és erőforrás abban, hogy legyőzzük aggódásainkat és félelmeinket.

Úgy folytatta, ma este nem feledkezhetünk el arról a mérhetetlen szenvedésről, amely együtt jár ezzel a járvánnyal. Hálával gondolunk az orvosokra és ápolókra, akik nap, mint nap egészségük, sőt életük kockáztatásával hősiesen szolgálják embertársaikat. Alig akad olyan család, munkaközösség, amelyet valamiképpen ne érintett volna a járvány. Sokan hozzátartozójukat gyászolják, vagy beteg családtagjaikért aggódnak. Eszünkbe jutnak a kórházban, lélegeztetőgépen szenvedő társaink, vagy azok, akik tüdőgyulladással és a járványból fakadó egyéb betegségekkel küzdenek.

Együttérzéssel gondolunk az idősotthonok lakóira, akikre egyrészt vigyázunk, hogy meg ne betegedjenek, másrészt éppen ez által okozunk nekik szenvedést, hiszen emiatt nem láthatnak minket, nem láthatják szeretteiket.

Amikor ma este év végi hálaadással fordulunk az Úrhoz, akkor az emberiségnek erre a kiszolgáltatott helyzetére is gondolunk. Hálát adunk azért, hogy az Úristen megmentett bennünket, vagy úgy, hogy elkerültük a járványt, vagy úgy, hogy átvezetett minket a betegségen. Egyúttal kérjük is további gondviselő oltalmát.

Ternyák érsek a homíliájában beszélt arról is, hogy életünk azonban ebben az évben sem csak a Covidról szólt. Láttuk, hogy

miközben orvosaink és ápolóink a betegek életéért küzdöttek és küzdenek, voltak és vannak mások, akik a szolgáltatásokban, a boltokban számos egyéb módon az élet számos területén helytállnak, és szolgálják embertársaikat.

Mások pedig városunk, városaink, falvaink szépítéséért fáradoztak.

Azt mondta, hosszú évtizedek óta nem volt lehetőség, hogy székvárosunk patinás egyházi épületeit felújítsuk. Most pedig folyamatban van a bazilika, az érseki székház, a volt Ferences templom és rendház épületeinek felújítása, és rövidesen kezdődik a szeminárium felújítása is. Mindezért hálát adunk istennek, és köszönetet mondunk a döntéshozóknak. Ráadásul városunkban elindul két négycsoportos katolikus óvoda építésének előkészítése, szerte a főegyházmegyében pedig több mint 20 katolikus óvoda építésének előkészítése van folyamatban, ugyancsak a kormány pénzügyi támogatásával. Van tehát miért hálát adni, van miért köszönetet mondani.

Immár két éve, hogy december 31-e nem csak az év utolsó napja számunkra, hanem ilyenkor emlékezünk, és adunk hálát elődöm, Seregély István érsek úr húszéves egri szolgálatáért. Hálásak vagyunk neki, hogy az akkori lehetőségek keretei között sokat tett a székesegyházunk szépítéséért: a színes üvegablakok, a bronz bejárati ajtó kialakítása, számos szentnek a szobra is az ő nevéhez fűződik, hogy csak néhány ilyet említsünk meg.

Kiemelt gondja volt azokra a településekre, amelyek a szocializmus ideje alatt úgy növekedtek, hogy közben templomot nem építhettek.

Legjelentősebb ilyen alkotásai a mezőkövesdi Jézus Szíve és a kazincbarcikai Szent Család templom. Köszönjük neki, és köszönjük segítőinek, akik ebben támogatták őt. Ezen kívül több mint 50 templom építése kapcsolható hozzá egyházmegyénkben. Megemlítette azt is, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként pedig legnagyobb műve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem életre hívása, amely nem csak a magyar katolikus közösséget, hanem az egész magyar társadalmat is szolgálja.

Szentbeszédét Ternyák érsek azzal zárta, hogy amikor az év utolsó napján hálát adunk az Istennek minden ajándékáért, kérjük tőle, hogy a jövő évben is áldja meg minden jóakaratú kezdeményezésünket. Az újesztendőben, új lehetőséget, mintegy új meghívást kapunk arra, hogy megújítsuk életünket, hogy gyökeret verjünk Isten és embertársaink szeretetében. Segítsen ebben a boldogságos Szűz Mária, akit Istenanyaságának ünnepén köszöntünk, és a mai nap szentje, Szilveszter pápa, hogy oltalmuk alatt biztos úton haladjunk földi életünkben, és mindannyian egykor eljussunk az örök boldogságra – fogalmazott a főpásztor.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír