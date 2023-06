Hálaadás hatvan év hűséges szolgálatért – Frajna András gyémántmiséje Kerepesen

Június 24-én, Keresztelő Szent János ünnepén zsúfolásig megtelt a kerepesi Szent Anna-templom és szinte a templomkert is: Frajna András nyugalmazott plébános pappá szentelésének 60. évfordulóját ünnepelték. A megjelent vendégek létszáma mellett az sem volt mindennapi látvány, hogy a bevonuló menet az oltártól egészen a templomajtóig ért.

„Ő mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt.” Ezzel a papi jelmondattal vette kezdetét hatvanévnyi hűséges szolgálat 1963. június 23-án.

Az eseményen tiszteletét tette Beer Miklós püspök, a Váci Egyházmegye nyugalmazott megyéspüspöke; Pető Gábor kerepesi plébános; Vécsey László képviselő; Gyuricza László polgármester; Bakai Kálmán alpolgármester; Balogh Péter Piusz premontrei apát; az esperesi kerület néhány papja és diakónusa; Kerepes város képviselő-testületének tagjai; a nemzetiségi önkormányzatok elnökei és tagjai; és szinte megszámlálhatatlan létszámban a hívek Szegvártól Monoron és Kerepesen át Budapestig.

Az ünnepi szentmise kezdetén a gyermekek egy személyre szabott verset adtak elő, majd az alábbi közös imával köszöntötték Frajna András címzetes esperest:

„Mennyei Atyánk!

Lelkipásztorunkért, András atyáért imádkozunk most hozzád. Hálát adunk neked hatvanéves hűséges szolgálatáért, és arra kérünk, részesítsd őt kegyelmed bőségében, hogy hozzád egyre közelebb kerüljön, téged a lehető legjobban megismerjen, szentháromságos közösségedben szereteted által folyamatosan jelen lehessen. Jézus által te kitártad a szeretetközösségedbe vezető utunk kapuját. Segítsd András atyát, hogy ezen a kapun ő ki s be járhasson, és számunkra, a rábízott nyáj számára mindig felragyogtathassa a nálad megtapasztalt végtelen szeretetet. Köszönjük neked András atya szolgálatát, azt a fáradhatatlan és kitartó munkát, amellyel ő, Fiad nyomdokában járva, a hozzád vezető keskeny ösvényt számunkra kitaposta, és ezen az ösvényen minket biztos kézzel vezet. Kérünk, áldd meg és őrizd meg őt testi, lelki és szellemi egészségben, és amikor majd földi élete befejeződik, fogadd őt örömmel országodba. Ismerjük András atya őszinte szerénységét, ezért most imában fordulunk hozzád, és arra kérünk, hogy mindazt, amit itt a földön szerénysége miatt ő nem fogadott el tőlünk, azt tőled majd sokszorosan kapja meg teljes tökéletességben. Kérünk, áldd meg őt és összes paptársát, hogy minden gondolatukban, minden cselekedetükben téged kövessenek, hitük soha meg ne rendüljön, és testi-lelki megpróbáltatásaik ne csalódássá, hanem a Szentlélek segítségével gyümölcsöző hittapasztalattá válhassanak. Kérünk, áldj meg minket is, hogy hűséges nyájként mindig a jó pásztoraink szavára figyeljünk, őket kövessük és szeressük, hogy velük együtt mi is eljuthassunk országodba. Ámen.”

Beer Miklós püspök szentbeszédében méltatta Frajna András elévülhetetlen érdemeit és többször is párhuzamot vont Keresztelő Szent János ünnepéhez közeli papszentelésével.

Az ünnepi szentmise végén Lobmayer Miklós, az egyháztanács elnöke, valamint Gyuricza László Róbert, Kerepes város polgármestere rövid beszéddel köszöntötte a jubiláns Frajna Andrást, aki a tőle megszokott szerénységgel próbálta érdemeit, közös érdemnek és a jó Isten támogatásának mutatni.

A hálaadó Te Deum eléneklése után Frajna András agapéra invitálta a megjelenteket, ahol szinte mindenkivel próbált pár hálás szót váltani.

A szervezők köszönetüket fejezik ki mindenkinek, aki önzetlenségével hozzájárult az esemény megvalósításához és a szentmisén a szolgálattevőknek az asszisztenciát, a zenei szolgálatot Szerekován Jánosnak, Keszthelyi Koschler Máriának, a kórusnak és a kántornak, valamint az Új Kerepesi Polgárőrség szolgálatát, hogy felügyelték a rendezvény biztonságát.

Szöveg: Somorjai Péter

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Csokonyi Imre, Purgel Zoltán

Magyar Kurír