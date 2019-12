Hálaadó szentmisét mutatott be Bosák Nándor nyugalmazott püspök 80. születésnapján Nyíregyházán

Az ünnepi szentmisén részt vett Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök; Szocska Ábel nyíregyházi görögkatolikus megyéspüspök; Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, valamint az egyházmegye papjai és hívei.

A szentmise elején Palánki Ferenc megyéspüspök köszöntötte az ünnepeltet, hálát adva hivatásáért és szolgálatáért. Ezt követően Szocska Ábel püspök mondott köszöntőt a görögkatolikus hívek nevében, majd egy aranyozott kereszttel ajándékozta meg Bosák Nándor püspököt.

A szentmise homíliáját Felföldi László nyíregyházi plébános, általános püspöki helynök mondta, aki bevezetőjében az emberi életet gyümölcsfához hasonlította. A fa legfontosabb része a gyökér, ez ad neki tartást, táplálja; belőle lehet újra és újra erőt meríteni. Bosák Nándor püspök életében is fellelhetőek az erőt adó gyökerek, ezekre mutatott rá a beszédében a szónok. Az egyik ilyen tápláló erő a hit, amelyről a nyugalmazott püspök egy vele készült interjúban így fogalmazott: „Amikor a papi hivatás mellett döntöttem, akkor arról is döntöttem, hogy eszköze leszek a Megváltónak, és ebben a szellemben igyekeztem végezni legjobb tudásom szerint a hivatásomat.”

Az általános helynök kiemelte Bosák Nándor egyházkormányzati szolgálatát, amely talán a legnehezebb időszak lehetett hivatásában, hiszen az új egyházmegye megszervezése titkokat, bizonytalanságokat, megoldandó feladatokat hordozott magában. A küzdelmes időszakot Felföldi László Babits Mihály Örökkék ég a felhők mögött című elmélkedésével szemléltette. „Futottam hősen, szüntelen, lélekzetlen; olykor szinte elbukni látszottam; s hasonlítottam ahhoz a fához, melynek koronáját földig csapja a szél... Mi tart fönn? Mi a gyökér, mely nem szakad el? Mely elpusztíthatatlan táplál valami kimeríthetetlen erővel? A hit az élet ereje: az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. Ha nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem élne.”

„S hiszek a békében” – folytatódik Babits Mihály írása. A következő erőt adó éltető gyökér a béke. Bosák Nándor életében megcsodálhattuk azt a szívet, amely hű volt a békéhez, és a legkritikusabb helyzetekben sem ingott meg. Krisztus békéjét hordozta. Ez mindennek alapja. Ha nincs béke a szívben, minden munka, áldozat csak feszültséget terem, és nem gyümölcsöt. Enélkül az élet nem teljesedhet be – fogalmazott Felföldi László, majd Reményik Sándor egy versével elmélkedett a békéről.

A béke és a szeretet kézen fogva járnak. Csak az igazán békében élők szívében születik meg az éltető és építő szeretet. Ez a harmadik gyökér, amelyre a nyíregyházi plébános rámutatott. A valódi nagyság és az egyetlen igazi szépség abból fakad, ha tökéletes összhangban vagyunk Isten tervével. Minden ember életében mást jelent ez az összhang, és ha megvalósítjuk a saját tökéletességünket, rátalálunk az örömre, amit a szeretetben keresünk. Hálaadáskor ezt a szeretetet köszönjük meg, és mindazt, amit kaptunk a püspök atya életéből. A hit útja, a béke megteremtése és a szeretet gyümölcstermő ereje ránk is vár – hangsúlyozta Felföldi László.

A hálaadó szentmise végén Veres András a püspöki kar és a papság nevében köszönte meg az ünnepelt gyümölcsöző munkáját, amit éveken keresztül megtapasztalhattak. A főpásztor arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlévő papok közül sokan vannak, akik Bosák Nándor szemináriumi szolgálatának idején lettek pappá. A „Törd meg az éhezőknek kenyeredet” jelmondat Bosák Nándor életében úgy is megvalósult, hogy segítette azok számát növekedni, akik ezt a kenyértörést folytatják Isten népe számára. „Sokan vagyunk, akik az ő segítségével jutottunk el a papságig. Leginkább ez az a cselekedet, ami nemcsak hogy örömmel töltheti el az ő ünneplő szívét, hanem a leghosszabban megmaradó gyümölcse is lesz életének, hiszen mi is továbbadjuk mindazt, amit tőle kaptunk. Így mondok köszönetet az Isten népéért, a papságért és az egész magyar Egyházért tett szolgálatáért, és egyben kérem, hogy Isten segítse továbbra is, és oltalmazza a Szűzanya!” – zárta köszöntőjét Veres András megyéspüspök.

A szentmise befejező áldása előtt Bosák Nándor megköszönte a közös ünneplést és a jókívánságokat. „Életem legnagyobb és legfontosabb szakaszának tekintem, amikor a papságra készülőket szolgálhattam, segíthettem, támogathattam. A papi szolgálat által jut el igazán az emberekhez is az a kegyelem, amit a Jóisten a hívők számára adott. A papi szolgálat Isten szeretetének a meghosszabbítása az emberek között. Éppen ezért, amikor a magam szolgálatáért hálát adok, azt kívánom minden paptestvéremnek, hogy élete legfontosabb és legmélyebb feladata Isten szeretetének, jóságának továbbítása legyen, hogy megsokszorozódjon az a kenyér, amit az Eucharisztiában Jézus Krisztus testévé formálva szétosztunk a híveknek” – hangsúlyozta Bosák Nándor nyugalmazott püspök, majd áldást adott a hívekre.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír