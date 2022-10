Hálaadó szentmisében ünnepelték a megújult nagyvárad-szőllősi templomot

Az október 2-án tartott ünnepi szentmisét Böcskei László megyéspüspök celebrálta, majd ő is áldotta meg a megújult templomot. „Célunk az kell legyen, hogy együtt építsük Isten országát itt a Földön, a közösségben, ahová tartozunk. Közösen kell cselekednünk ennek érdekében, még akkor is, ha különféle megpróbáltatások nehezítik meg a mindennapjainkat. Isten házának a szépítése állandó feladatunknak kell lennie, de nemcsak a kőfalaké, hanem az is fontos, hogy élő kövekből építsünk szentélyt az Úrnak” – fogalmazott prédikációjában a főpásztor. Az ünnepségen a közösség ifjúsága és kántoruk meglepetésműsorral színesítették az alkalmat.

Kruzslitz Imre plébános elmondta: hosszú évek munkájának gyümölcsét ünnepelték most. A karzat korábban balesetveszélyes volt, azt is meg kellett újítani, a 18. századi kapu is visszakerült a helyére, immár restaurálva. A Szentháromság tiszteletére felszentelt templom Nagyvárad legrégebbi római katolikus temploma, közössége háromszáz lelket számlál. Váradszőllős a történelem során különálló falu volt, elsősorban mezőgazdálkodással foglalkoztak az ott élők, a terményeket pedig Nagyváradon értékesítették. Koherens közösségként működtek a 20. századig, ám a kommunista falurombolás ezt a települést sem kerülte el, a házak nagy részét lebontották, tömbházakat húztak fel helyettük, és Nagyváradhoz csatolták. A megújult templom ugyanakkor a helyi magyar katolikus közösség nemzeti és hitbeli identitásához való erős hűségét, ragaszkodását bizonyítja és megmaradását erősíti.

