Hálafal – A Veszprémi Főegyházmegye új közösségi kezdeményezése

A Hálanapló az imádság és a tanúságtétel csendes helye. Egy olyan tér, ahol kimondhatjuk mindazt, ami szívünkben megszületett: miért vagyunk hálásak; milyen kegyelmet tapasztaltunk; vagy milyen szándékot hordozunk továbbra is imádságainkban.

Ahogy Magdi írta: „Édes Jézus, ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz.” Szavai most bennünk élnek tovább. Minden leírt gondolat, minden ima, minden halk köszönet olyan, mint egy elvetett mag. Nem tudjuk, hol és hogyan fog kikelni, de hisszük, hogy Isten termékeny földdé teszi a szíveket.

Miért fontos a Hálafal?

– A hála közösséget épít. Egy szívből jövő mondat másokat is megerősíthet.

– A tanúságtétel hitet ad. A saját tapasztalatunk is kegyelem jele lehet másnak.

– A csendes imaszándék is számít. Isten a kimondott és a kimondatlan szót is meghallja.

– Legyen a Hálanapló a közös ajándékunk Magdinak és az Úrnak – a bizalom, a kitartás, a tiszta szív és a krisztusi szeretet jeléül.

Látogasson el ERRE az oldalra, és írjon egy rövid üzenetet, hálát, szándékot vagy gondolatot, névvel vagy névtelenül.

Legyen ez a napló a közös hála, bizalom és szeretet látható jele, ahol minden üzenet egy apró fénysugár Isten dicsőségére és Magdi életáldozatának gyümölcseként.

Boldog Bódi Mária Magdolna, járj közben értünk!

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

