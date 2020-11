Hálásak a jó szóért – Önkéntes diszpécserség járvány idején

Az egyik önkéntes éppen a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kórházlelkészi szolgálatának koordinátora, Berényiné Felszeghy Márta.

„A feladatom a vizsgálatra váró betegek értesítése volt, majd a nap második felében szűrővizsgálati időpontot kellett egyeztetni, szintén vizsgálatra várókkal, akik be tudnak menni a mintavételi állomásra” – mondta el Berényiné Felszeghy Márta, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Római Katolikus Kórházlelkészi Szolgálatának koordinátora, aki keddenként 9 és 16 óra között önkéntes diszpécser az Országos Mentőszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Állomásán. Az önkéntes tevékenység évek óta része az életének, ám ez a mostani, a mentőállomáson adódó feladat más jellegű, mint a korábbiak.

„Amikor beléptem, a nagy sürgés-forgás ellenére kedvesen fogadtak. Rövid tájékoztatás után már az asztalnál ültem, telefonnal és egy köteg vizsgálatkérőlappal a kezemben. Nosztalgiáztam is, bevallom, hiszen utoljára harminc éve, szigorló orvosként jártam itt, s szinte alig változott a hely – fűzte hozzá. – Jó érzés volt a betegekkel beszélgetni, megnyugtatni őket. Úgy tapasztaltam, hogy nagyon hálásak a jó szóért, a bizonytalanságban a megnyugtató tanácsért, a kérdéseikre kapott válaszért. Szinte mindegyik ügyfél megköszönte, hogy megtudta, mire számítson.”

Márta beteglátogató kollegáitól személyesen is értesült arról, milyen nehéz helyzetben van az egészségügyi ellátórendszer, elsősorban ezért tartotta fontosnak, hogy mihamarabb jelentkezzen. Inspirálta az is, hogy nagyobb lánya múlt héten jelentkezett önkéntesnek, és a mintavételezésben dolgozott egy hétig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Sőt a férje, Berényi András – a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ ügyvivő-szakértője – is jelentkezett az önkéntes diszpécserszolgálatra, tette hozzá.

„Csodás élmény volt látni, mennyi türelemmel, empátiával és nagy tudással dolgoznak a diszpécser kollegák-kolleganők, fogadják a hívásokat, megnyugtatják a hívókat, szakértelemmel rendezik a problémákat. Tisztelettel adózok minden mentősnek. Az első nap után fáradtan, de jóleső érzéssel köszöntem el, jövő héten folytatjuk” – összegezte.

