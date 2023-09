Hallgatói Támogató és Szolgáltató Központ indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen

Töretlen az Eszterházy Katolikus Egyetem népszerűsége, hiszen soha nem látott létszámmal, 3500 elsőéves hallgatóval indult el az új tanév az intézményben – ezzel az örömhírrel nyitotta meg szeptember 12-i sajtótájékoztatóját az intézmény rektora, Pajtókné Tari Ilona. Mint ismertette, országosan 30 százalékkal nőtt a felvételt nyertek száma, az EKKE-n azonban ezt is sikerült felülmúlni: itt a tavalyi évhez képest 40 százalékos emelkedésről van szó. A doktori iskolát 55-en kezdik meg, a szakirányú továbbképzéseket kétszázan, az alap- és mesterképzések valamelyikén pedig 3245-en tanulnak tovább. Hozzátette, ezek a számok az egyetem szellemiségének, az oktatás minőségének, a gyakorlatorientált képzéseknek és az „Eszterházy-érzésnek” köszönhetőek.

Az intézmény rektora beszélt arról is, hogy idén először indul el a kántor alapképzés 17 fővel, de újdonságnak számít a művészeti instruktor mesterképzés is. Pajtókné Tari Ilona örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a legnépszerűbbnek a pedagógusképzés bizonyult, minden második hallgató ezt a területet választotta. Hozzátette, emellett az informatikai, a sport-, valamint a gazdaságtudományi szakok is közkedveltek voltak a fiatalok körében. A rektor elmondta, hogy tanulmányaik során számos ösztöndíj-lehetőséggel élhetnek az itt tanulók. Ilyen a Gárdonyi, az Eszterházy vagy a Pyrker János nevét viselő ösztöndíj is. Utóbbi havonta 100 ezer forintot jelent abban az esetben, ha a hallgató tanulmányait követően az egyházmegye fenntartásában működő intézményben helyezkedik el.

Ezt követően az újonnan nyílt Hallgatói Támogató és Szolgáltató Központról beszélt Kerek-Bócsi Ivett. Az egység vezetője ismertette, hogy az új szervezet az Információs és Tanácsadó Iroda, a Karrier- és Pályatervezési Iroda és a Kortárssegítő Mentálhigiénés Tanácsadó Iroda munkáját viszi tovább. Céljuk, hogy minden területen segítsék a hallgatókat, fogják a kezüket a beiskolázástól kezdve egészen addig, amíg a diplomájukhoz jutnak. Hozzátette, az ösztöndíjakkal kapcsolatban is fordulhatnak hozzájuk, de az életvezetési tanácsadások biztosítása, a beiskolázási tevékenység koordinálása, valamint a kollégiumi ügyek irányítása is a központ feladatköréhez tartoznak. Kiemelte: egyedülálló szolgáltatásként lehetővé teszik, hogy mindezek a levelező tagozatosok számára is elérhetők legyenek, így szombatonként is működik az ügyintézés. Kerek-Bócsi Ivett úgy gondolja, fontos és hiánypótló az egység működtetése. Ezt alátámasztja az is, hogy a gólyatábor óta rengeteg hallgató tért be hozzájuk és kérte az ott dolgozó szakemberek segítségét.

Forrás: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Fotó: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Facebook-oldala

Magyar Kurír