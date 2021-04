Hamarosan kezdődik a tematikus nemzetközi hét az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán újra megrendezik tavasszal a nemzetközi hetet, amivel a főiskola hallgatóit, valamint a Magyarországon tanuló Erasmus-hallgatókat igyekeznek jobban bevonni a főiskola életébe. A program szinte már hagyomány a főiskolán, ötödik alkalommal tartják meg. Az előző évek témái a Cool-toure (2015), Social Issues (2018), Talent Support through Tales and Drama (2019), Children’s StoryCorners (2020) voltak. Idén a Creativity, Critical Thinking, Cooperation and Communication kérdésköre kerül előtérbe.

A program célja, hogy a főiskola hallgatói és oktatói egy adott témán keresztül bemutathassák hazánkat és a főiskola képzéseit, bevált gyakorlatait a külföldi vendéghallgatók számára, miközben az AVKF hallgatóinak lehetőségük nyílik a nemzetközi tapasztalatszerzésre, az angol nyelv gyakorlására és az önképzésre.

A program keretein belül jobban megismerkedhetnek egymással a magyar és külföldi diákok, építhetik kutatói kapcsolataikat, és kipróbálhatják, milyen nemzetközi keretek között, kulturális különbségek figyelembevételével együtt dolgozni. Természetesen a workshopot vezető oktatók adnak majd instrukciókat a csoportmunka elindításához, valamint mentor diákok is fogják segíteni az előadó hallgatókat a felkészülés folyamán. De nemcsak tanulásból és workshopból fog állni a program, a szervezők a kikapcsolódásra is gondoltak: virtuálisan körbevezetik majd az érdeklődőket a campuson – ha már ezt sajnos a jelenlegi helyzetben élőben nem tehetik meg –, valamint interaktív játékokkal is segítik az egymásra hangolódást.

Az AVKF hallgatói is ki szoktak utazni hasonló nemzetközi hetekre a Comenius Association nemzetközi szervezet pedagógusképző tagintézményeibe. Ezek a külföldi élmények a visszajelzések alapján mindig intenzív és maradandó élményt jelentenek a diákoknak, emellett tágítják szakmai nézőpontjukat és a kapcsolatépítést is segítik a jövő európai értelmiségével. A hallgatók nemzetközi hétre való kiutazását a főiskola is segíti anyagi támogatással.

Az AVKF-en megrendezett nemzetközi héten a hallgatókon kívül az oktatók, dolgozók is részt vehetnek, valamint nyitott minden külhoni érdeklődő, pedagógusképzésben részt vevő diák vagy oktató számára is, középszintű angol nyelvtudás birtokában.

A rendezvény részletes programját ITT találják.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a Váci Egyházmegye fenntartásában álló, pedagógus- és szociálpedagógus-képzéssel, valamint a hitéletben segítőként dolgozók (kántorok, katekéták, lelkipásztori munkatársak) képzésével foglalkozó felsőoktatási intézmény. A Zsámbékon 1929-ben alapított tanítóképző szellemi és jogutódja. Alap- és mesterképzésein államilag elismert BA- és MA-diplomát ad, de számos szakirányú továbbképzéssel is segíti a már diplomával rendelkezőket. Székhelye Vác festői szépségű egyházi központjában, a székesegyház szomszédságában álló történelmi épület, emellett Budapesten egy modern, 21. századi igényességű campusszal is rendelkezik. A főiskola szakmai tevékenysége tudományos ismeretekre és nemzetközi kapcsolatokra épülő oktatási gyakorlat alapján, katolikus szellemben – így más vallású, gondolkodású jelentkezők felé is teljesen nyitottan – zajlik, különös hangsúllyal az atipikusan fejlődő gyermekekre fókuszáló és alternatív pedagógiai módszerekre.

Forrás és fotó: AVKF



