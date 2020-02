Hamvazószerda egyházmegyéinkben

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatott be szentmisét február 26-án reggel az egyeki templomban. A szertartáson jelen voltak a Szent János Katolikus Általános Iskola növendékei, dolgozói is. Papp László egyeki plébános jelenleg szentföldi zarándokútján hordozza imában az egyházközség és az egyházmegye híveit, papjait.

A főpásztor hangsúlyozta, hogy a hamuval homlokunkra írt kereszt irányt és biztatást jelent arra vonatkozóan, hogy az Isten felé való fokozott odafordulás útján, a böjti időben sem leszünk egyedül. A készület idején a bűneinkkel való szembenézés és az attól való elfordulás keresztjeit nem egyedül kell hordoznunk, hanem az ő Fiának, Jézus Krisztusnak kegyelmével, kinek jelét a homlokunkon viseljük.

Győri Egyházmegye

Hamvazószerdán Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be szentmisét a mosonmagyaróvári piarista kápolnában a Piarista Gimnázium diákjainak és tanárainak.

Mohos Gábor prédikációjában felhívta a figyelmet arra, hogy a társaink segítése és támogatása, akár apróságokban is, olyan alamizsnaosztás, amely mindannyiunk számára állandóan adott lehetőség. Hangoztatta továbbá, hogy a keresztény böjt több puszta diétánál; az Istennel való személyes találkozás lehetősége, amikor emberi korlátainkkal szembesülünk és helyet készítünk számára az életünkben.

Kaposvári Egyházmegye

Varga László megyéspüspök celebrált szentmisét a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban február 26-án, hamvazószerdán.

Emlékezz! Emlékezetvesztéssel küzd a kereszténység. Egyikünk sem kivétel. Mi az, amit a leggyorsabban elfelejtünk? Nem a tananyag, s nem a lecke, hanem elfelejtjük azt, hogy mi Isten szeretett fiai és leányai vagyunk. Nem is jut eszünkbe, s úgy élünk, mintha nem azok lennénk. Emlékezz arra, hogy Isten szeretett gyermeke vagy! – hangsúlyozta a főpásztor.

„A másik, amire szólít az Egyház, hogy térj meg! Növeljétek a szeretet hőfokát a szívetekben! Nem szeretünk teljes szívvel, csak szeretgetünk, amikor kedvünk van hozzá. Növeljétek a szeretet hőfokát a szívetekben! Imádkozzatok szeretetből! Lehet számításból, félelemből imádkozni, de miért nem imádkozunk szeretetből?” – buzdította a híveket Varga László.

Pécsi Egyházmegye

Hamvazószerdán Berecz Tibor ifjúsági referens, egyetemi lelkész, iskolalelkész mutatott be koncelebrált szentmisét a pécsi belvárosi templomban. Szentbeszédében elhangzott: a böjt arról szól, hogy valamilyen téren és mértékben ürességet csinálunk magunkban: például a gyomrunkban, internetezési szokásaink terén, öltözködésünkben, a pénztárcánkban. Amikor lemondunk valamiről, üresen hagyunk egy területet, de ennek önmagában nincs értelme. A böjt célja, hogy a felszabaduló energiát és időt Istenre fordítsuk, s arra, hogy többet imádkozzunk. Az önmegtagadás nem könnyű, de csak ezáltal tudunk kilépni a komfortzónánkból és találkozni sajátmagunkkal. Mert így lehet a lemondás önmagunk Istennel, illetve másokkal való megtöltésének eszköze – mondta a szónok.

A szentmisén Berecz Tibor atya és Lápossy Péter káplán a megszentelt barkahamuval a hívek homlokára rajzolták a bűnbánat jelét.

Szombathelyi Egyházmegye

A nagyböjtben minden szerdán és pénteken Szombathelyen a város más-más templomában gyűlnek össze a katolikus hívek, hogy reggeli szentmisén vegyenek részt. Az évek óta hagyományos stációs szentmisejárás első állomása az oladi lakótelepen lévő, a Fatimai Szűzanya Szeplőtelen Szíve és Boldog Batthyány-Strattmann László emlékére épült templomban volt, amely ezúttal is megtelt hívekkel.

A nagyböjt út a szeretet titka felé. Vajon hiszünk-e ebben a titokban igazán? Átjárja-e a szívünket Isten szeretetének, önátadásának fénye? Érezzük-e, hogy értünk is, nekünk is odaadta az életét? Hagyjuk-e, hogy a mi életünk sötétségét is beragyogja ez a fény? – vetette fel szentbeszédében Székely János.

Érezzük, hogy Isten kézen fog minket, érezzük, hogy megajándékozottak vagyunk! Tudjuk, hogy van Atyánk, van Megváltónk! – buzdított a főpásztor.

Váci Egyházmegye

Marton Zsolt váci megyéspüspök szentmiseáldozatot mutatott be február 26-án, hamvazószerdán a váci székesegyházban, és megnyitotta a bűnbánat negyvennapos időszakát.

A váci megyéspüspök szentbeszédében Radó Polikárp teológiai doktor gondolata nyomán a nagyböjtöt általános kollektív lelkigyakorlatnak nevezte, amely a készületnek, a bűnbánatnak és az önmegtagadásnak az ideje. Majd arra a megtérésre emlékeztetett, amelyben visszatérünk Istenhez. „A böjt Isten elé lépés, a hozzá való megtérés. Nem elég pusztán külső cselekedeteinkben böjtölni, bűnbánó lelkület is kell hozzá, ekkor lesz a böjtünk hiteles és kedves” – mondta.

A főpásztor arra hívott, hogy a böjti fegyelem megtartása mellett válasszunk magunknak olyan önmegtagadási formát, ami igazi áldozatot jelent számunkra, de vállalható, és valós életünkhöz igazodik (például édességböjt, benzinböjt, internetböjt, szóböjt). Mindez akkor lesz gyümölcsöt hozó, ha vidám szívvel tesszük.

