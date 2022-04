Harmadik alkalommal rendezték meg az integrált úszóversenyt Edelényben

A verseny különlegessége és egyben célja is, hogy a sport által közös élményt szerezzenek a fogyatékkal élő és ép gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, ami segít egymás megismerésében és elfogadásában.

Az érzékenyítő verseny az utóbbi két évben elmaradt a járványügyi korlátozások miatt, a vágy a megmérettetésre azonban nem apadt el – hangsúlyozta Inántsy-Pap Ágnes, a verseny főszervezője. Az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők, akadt visszatérő versenyző és olyan is, aki életében először állt rajthoz.

„Az úszók különösen hisznek abban, hogy a víz fenntartja őket a felszínen, hogy nem fognak elmerülni. Velük együtt mi mindannyian bízunk abban, hogy a Jóisten »fenntart« bennünket. A remény az, hogy a fogyatékkal élők ugyanolyan nagy utat tudnak befutni, mint akiknek nincs szükségük segédeszközökre. A hit és a reménység vezet bennünket a szeretet útján. Ez a nap különösen is a szeretetről győz meg bennünket és azt a kölcsönös szeretetet, amely egymás között kialakul, azt szeretnénk tovább adni” – mondta Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök.

Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Köszöntőjében méltatta a sportolók munkáját, akik feszegetik saját határaikat, és akiknek nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is ugyanolyan felkészültnek kell lenniük ahhoz, hogy olyan energiákat tudjanak felszabadítani önmagukban, amely csúcsteljesítményhez, rekordokhoz vezethetnek. „A speciális helyzetben lévő sportolók olyan eredményeket érnek el, amely egészséges emberek számára is hatalmas kihívást jelentenek” – tette hozzá.

Wiesnerné Oravecz Éva, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség társelnöke, az úszás szakágvezetője világbajnok úszóversenyzőket hozott a versenyre, ezzel is megtisztelve rendezvényt.

A verseny hagyományosan imádsággal kezdődött, ezt követte a bemelegítés, majd a futamok. A verseny legérdekesebb mozzanata talán a vegyes váltó volt, ahol ép és fogyatékkal élő versenyzők alkottak egy-egy váltócsapatot.

A verseny lebonyolításában most is a Magyar Speciális Olimpia Szövetség úszószakosztályának munkatársai, az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola tanárai, valamint a Városi Uszoda munkatársai segédkeztek. Külön köszönet illeti az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságát a verseny anyagi támogatásáért.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

