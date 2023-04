Hárman tettek örökfogadalmat megszentelt szüzességre a munkácsi egyházmegyében

A szentmisén jelen voltak az egyházmegyében szolgáló diakónusok, a szerzetesközösségek tagjai, családtagok, barátok és az egyházmegye több egyházközségének hívei. A munkácsi plébánián kívül Ungvárról és Husztról is jöttek vendégek, az élő közvetítésnek köszönhetően pedig magyarországi és németországi rokonok, barátok és ismerősök is követhették az ünnepi eseményt.

Ezen a napon megszentelt szüzességre tett örökfogadalmat Hoffmann Tanya-Maria és Nobilis Kinga, velük együtt egy évre Summerer Vanessa. Rövid életrajzukat a szentmise előtt Szergij Gerzanics atya, a püspökség irodaigazgatója olvasta fel.

Nobilis Kinga, Dénes és Mária lánya, magyar állampolgár, 1969. december 23-án született Siófokon. 25 éve végez különböző szolgálatokat a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében, jelenleg a püspöki hivatalban dolgozik a gazdasági osztályon.

Hoffman Tanya-Maria, Josef és Rosvita lánya, német állampolgár, 1968. március 20-án született Schwenningenben. 15 évvel ezelőtt érkezett Kárpátaljára a német nyelvű plébániákra, Schönbornban és a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében végez különféle szolgálatokat.

Sumerrer Vanessa, Manfred és Olena lánya, 1998. június 16-án született Nürnbergben, Németországban. 5 évvel ezelőtt költözött Ukrajnába, nemrégen vette fel az ukrán állampolgárságot, jelenleg a Szent Márton-székesegyházban szolgál mint sekrestyés.

Az Úr Kárpátalja soknemzetiségű gyökerekkel rendelkező egyházmegyéjébe hívta őket.

A szüzek rendje (ordo virginum) az egyik legrégibb, kifejezetten Istennek szentelt életforma. Már Szent I. Kelemen pápa (88–97) szólt azokról a szüzekről, akik „a mennyek országáért” (Mt 19,12) mondtak le a házasságról. A korai keresztény szüzek közé sorolhatjuk Szent Ágnest, Szent Ágotát, Szent Lúciát, Szent Cecíliát. Ahogy az Egyház Krisztus menyasszonya, a konszekrált szűz az Egyház képmása és Krisztus menyasszonya.

1970. május 31-én VI. Pál pápa kérésére az Istentiszteleti Kongregáció közzétette a szüzek felszentelésének új rítusát, amellyel életre keltette a szüzek ősi rendjét és elindította virágzását. A tanúságtétel e formája az apostolok idejétől kezdve létezett a keresztény közösségekben. A felszentelésben részesülő nők megmaradnak egyházmegyéjükben, ahol élnek és ahol megérlelődött ez a választásuk, illetve ahol elvégezték felkészülésüket.

2018-ban a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja közzétette új dokumentumát Ecclesia Sponsae Imago címmel. A dokumentum szinodális munka eredménye, amelynek célja, hogy a püspököknek, a megszentelt életet élő nőknek és a képzésben részt vevő nőknek irányvonalakat adjon, és előmozdítsa ezt az életformát.

Ferenc pápa 2020. május 31-én a szüzek rendjének tagjaihoz intézett üzenetében ezekkel a szavakkal áldotta meg őket: „Szeretnélek mindnyájatokat megáldani, mint ahogy minden nőt, aki erre a felszentelésre készül, vagy aki a jövőben ebben részesül majd. Az Egyház megkapta a Vigasztaló Lélek ajándékát, mint a megdicsőült Krisztus örvendő jegyesének kiapadhatatlan alapját. Ti is Krisztus jegyese, az Egyház jeleként örvendjetek mindig, éppúgy, ahogy a Názáreti Mária, a Boldogságos Szűz, aki hálaénekét zengi, az élő evangélium Édesanyjaként.”

Az ünnepélyes szentmisének méltó keretet adott a kereszt után, gyönyörű húsvéti énekek kíséretében vonuló szüzek sora, akik égő gyertyát tartottak a kezükben. A szentmise során az ukrán, a magyar, a német és a latin nyelvek váltakoztak. Az imák, az olvasmányok, az evangélium és a homília ukránul és magyarul, az egyik olvasmány németül hangzott el. Ugyanez a nyelvi sokszínűség jellemezte a szentmise énekeit is.

Lucsok Miklós püspök prédikációjában a feltámadt Krisztussal való találkozás fontosságáról beszélt. „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden népnek – mondta Jézus. Ma a fogadalmakat lehetett volna a kápolna csendjében is megtenni. De Jézus nem azt mondta, hogy rejtsük el a hitünket. Azt mondta: menjetek, örüljetek, mondjátok el mindenkinek, hogy feltámadt.” Azt is hozzáfűzte, hogy nem elég hallani Krisztus feltámadásáról. „Az evangéliumban azt olvassuk, hogy az asszonyok hírül vitték Krisztus feltámadását, de a tanítványok nem hittek nekik. Ez sajnos ma is így van. Sokan hallanak róla, de nem mindenki találkozik vele. A Feltámadottal való tapasztalat megváltoztatja az ember életét. Amikor az ember találkozik a Feltámadott Jézussal, az élete központi eseményévé válik. (…) Soha többé nem akarja elveszíteni őt, a vele való találkozás életstílussá alakul.”

„Ők hárman azért vannak most itt, mert találkoztak a Feltámadottal és az életükkel tanúságot akarnak tenni róla. (…) Világunk legnagyobb drámája, szomorúsága, hogy sokan nem tudják, mennyire szereti őket Isten. Ezért hív az Isten embereket a neki szenteltségre, hogy rajtuk keresztül is sokan találkozzanak vele. A hivatás ajándék, kegyelem Istentől” – mondta többek között a püspök, aláhúzva az Istentől kapott hivatás tanúságtevő erejét. A prédikáció végén pedig azért fohászkodott, hogy a Szentlélek töltsön el bennünket olyan erős és személyes szeretettel, amely legyőz minden nehézséget és kísértést.

A homíliát követően kezdetét vette a szentelési szertartás. Először Isten népe együtt elénekelte a Mindenszentek litániáját, amit a konszekráció követett, amikor is a jelöltek fogadalmat tettek.

„Isten dicsőségére teljesen neki akarom szentelni magam és hűségesen követni Krisztust. Az itt egybegyűlt testvérek és nővérek jelenlétében a te kezedbe, főtisztelendő püspök atya teszem le fogadalmam, hogy egész életemben tisztaságban, szegénységben és engedelmességben akarok élni, az ordo virginum útmutatásai szerint. Teljes szívvel átadom magam az Anyaszentegyháznak, hogy a Szentlélek kegyelmével és a boldogságos, mindenkor Szűz Mária segítségével elérjem a tökéletes szeretetet Isten és az Egyház szolgálatában” – hangzott az ünnepélyes fogadalomtétel. A felszentelt szüzek mindegyike átvett a püspöktől egy-egy zsolozsmáskönyvet és gyűrűt, amely a felszentelés látható jele, Krisztus iránti odaadásukról tanúskodik, kifejezi Isten szeretetét és hűségét.

A mise végén mindhárom felszentelt szűz nevében Kinga mondott köszönetet Lucsok Miklós püspöknek, aki elfogadta felajánlásukat, valamint Majnek Antal püspöknek és a többi papnak, akik támogatták őket az útjukon.

A szentmise után már kötetlen módon folytatódott az ünneplés. A székesegyház közössége a templom kertjében agapéval kedveskedett az ünnepi szentmisén részt vett híveknek, a papok, szerzetesek, a fogadalmat tett ünnepeltek vendégei pedig közös állófogadáson vettek részt a Szent István Líceum ebédlőjében.

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Szöveg: Molnár M. Katalin

Fotó: Reshetar Tetjana; Molnár M. Katalin

Videó: Weiss Viktória

Magyar Kurír