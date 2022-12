Harminc éve van újból katolikus oktatás Pápán

A programsorozatra azonban a november 25-i, pénteki jubileumi gálaest tette fel a koronát. A MK (Művelődési Központ) Színház épületében tartott ünnepi műsorban az iskola kétszáz diákja lépett fel telt ház előtt.

Örömmel és büszkeséggel éljük meg, hogy harminc évvel ezelőtt, 1992-ben sok bizonytalanság közepette, de elindult az iskolánk, és az elmúlt évek bizonyították, jó döntés volt, hogy újraindították a katolikus iskolát. „Büszkék vagyunk, hogy ma is létezünk, és szép eredményeket érünk el, ami megerősít bennünket abban, hogy érdemes csinálni, és hogy jól csináljuk” – mondta el Gombásiné Takács Gyöngyi iskolaigazgató.

Az elmúlt három évtized alatt több mint 1600 diák végzett már a Szent István-iskolában, az idei tanévben pedig 370 tanítványuk van. Az iskola lelkivezetője, Mail József apát nemcsak az indulásnál volt ott, hanem végigkísérte az intézményt az elmúlt 30 évben. Elmondta, hogy nagyon sokat alakult maga a környezet is, hiszen erősen leromlott állapotban vették át az épületeket, így mindent újjá kellett alakítani. Az Egyháznak az is feladata, hogy kezdettől fogva a tanítást gyakorolja és továbbadja nemcsak a hitet, hanem a tudást is – hangsúlyozta.

Udvardy György érsek megerősítette, hogy nagyon fontos a főegyházmegye számára az iskola. „Nagy öröm és nagy hála van a szívemben, mert amikor a szülőkben, lelkipásztorokban megfogalmazódott az igény, hogy iskola létrejöjjön, akkor ehhez nagyon nagy bátorság kellett. Mint ahogyan a hitünkben ott van a meghívás a jóra, az isteni életre, úgy a szülő is ezt a jót, ezt a meghívást szeretné átadni a gyermekének. A legjobbat, és ezért ő választja ki azokat a tanárokat, iskolát, akiknek bizalommal odaadja gyermekét. Éppen ezért, amikor látjuk a gyerekek gyönyörű produkcióit, bátorságukat, növekedésüket, a tanároknak izgalmát, akkor ez a bizalom megszületése és éltetése. Nagyon jó ezt látni az ünnepben is, és jó látni ezt a hétköznapokban is.”

A jubileumi gálán a diákok egyházi vonatkozású zenei, irodalmi összeállításokat, táncos műsorszámokat, színdarabokat és vidám produkciókat adtak elő, mely méltó koronája volt az iskola 30. évfordulója megünneplésének.

