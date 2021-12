Három hónapot töltött a szentszéki magyar nagykövetségen a közigazgatási ösztöndíjas Fogarasi Gyula

Fogarasi Gyula bemutatta az MKÖ-programot, amely lehetőséget kínál a fiatal diplomásoknak egy tíz hónapos szakmai gyakorlatra, amelyből hét hónapot belföldi hivatalokban, míg három hónapot külszolgálaton tölthetnek. Fogarasi Gyula az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárságon végzett hét hónapos munka után került Rómába, a szentszéki magyar nagykövetségre, ahol aktívan és nagy odaadással vett részt a mindennapi munkában, diplomáciai tevékenységben. Az interjúban elmondta, milyen fontosabb feladatokkal bízták meg, amelyeket Habsburg-Lotharingiai Eduárd nagykövet és Papp László első beosztott irányítása alatt végzett.

Az elmúlt időszak különösen intenzív hónapokat jelentett a szentszéki magyar nagykövetség számára, hiszen szeptemberben Ferenc pápa Budapestre látogatott, hogy bemutassa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjét.

Fogarasi Gyula arról is beszámolt, hogy munkája mellett hogyan kapcsolódott be a római magyar közösség életébe. Kiemelte annak jelentős egyházi programjait, így a keddenkénti magyar szentmisét a vatikáni Magyarok Nagyasszonya-kápolnában és a hó végi magyar nyelvű szentmiséket a Santo Stefano Rotondo-bazilikában. A havi szentmisék közül a legutóbbit november 28-án, advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatta be.

