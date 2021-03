Három missziós nővérből áll az egyetlen katolikus közösség egy marokkói muszlim városban

„Nem lehet nyilvánosan beszélni a katolikus vallásról, de csaknem húsz éve élünk itt, és ismernek minket a városban. Tudják, kik vagyunk és mivel foglalkozunk” – számol be Ángeles Olga Castro spanyol származású nővér a Fides hírügynökségnek adott interjúban.

„1996-ban, egy rendi nagygyűlésen – folytatja a misszionárius nővér – sokat beszélgettünk a missziónkról, arról, mit tanít az Egyház a vallásközi párbeszédről mint az evangelizáció kezdeti szakaszáról. Akkor kezdtük el tervezni, hogy egy abszolút nem keresztény országba megyünk, ahol megvalósíthatjuk a vallásközi párbeszédet. A kongregáció önkéntes alapon választotta ki a nővéreket az új misszióra. Hárman jelentkeztünk, három különböző házból. Felvettük a kapcsolatot az akkori tanger-i érsekkel, a ferences José Antonio Peteiro Freirével, aki javasolt nekünk egy helyet, ahol elindíthatjuk a missziót. Egy az ország északi részén fekvő városba, Tetuánba mentünk, ahol három évig maradtunk. Akkor a közösség egy része Tazába költözött át, ott szereztünk tényleges tapasztalatokat a muszlimokkal való vallásközi dialógusról.”

„Még ha teljesen muszlim környezetbe kerülünk, akkor is keresztényként tanúságot tehetünk a születő barátságokkal, a közelséggel, két olyan értékkel, amelyek nagyon fontosak számunkra, és amelyeket megpróbálunk a gyakorlatban megvalósítani – hangsúlyozza Olga nővér. – Ugyanakkor muszlim testvéreink is tanúságot tesznek az életüket meghatározó értékekről, azzal is, ahogy azokat megélik a nehéz körülmények között.

Tazában soha nem érzékeltünk semmiféle vallási intoleranciát. Éppen ellenkezőleg, nyitottsággal és figyelmességgel találkoztunk.

Óvatosak vagyunk, amikor nyilvános helyen vagy például vonaton valaki vallási kérdésekről kezdeményez beszélgetést velünk, nagyon odafigyelünk, mit mondunk… De soha nem volt ebből semmi probléma. A közösségünk megéli a vallásközi párbeszédet a hétköznapokban, a helyiekkel való munkában.”

A misszionárius nővér beszámolt róla, a kezdetektől fogva egy marokkói szervezetben dolgoznak, amely fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozik. „Szegény gyerekeknek is segítünk, hogy be tudják fejezni tanulmányaikat, ne morzsolódjanak le. Meglátogatjuk a családokat, akiket például ezen szolgálatok során ismerünk meg; ismerjük az örömeiket, nehézségeiket, szükségeiket; közeli kapcsolatot alakítunk ki az idősekkel, újszülöttekkel, édesanyákkal.

A tazai családok többsége hegyi falvakból származik. Azért jönnek a városba, hogy gyerekeik továbbtanulhassanak, a falvakban csak általános iskola van. Egyszerű, nyitott, vendégszerető emberek; rögtön összebarátkozunk. Örömmel és közvetlenül meghívnak minket az otthonukba, a családjuk körébe, az ünnepeikre. Azok, akikkel a leginkább foglalkozunk, nagyon szegények, de családtagként kezelnek minket, megosztják velünk, amijük csak van. Nagyon nagylelkűek, mindig tele a kamránk.”

A Vida Nueva spanyol lapnak adott interjúban a nővérek úgy fogalmaztak:

Itt az Egyház a találkozás egyháza:

találkozunk a családokkal, a marokkói emberekkel, a szubszaharai országokból elvándorlókkal, európai és ázsiai emberekkel, akik dolgozni jöttek ide, és akik valamilyen módon Istent keresik, jót akarnak tenni, és tudni szeretnék, mi az Ő szándéka velük.”

A Jézus Szent Szíve Missziós Társulatot Madridban alapították 1942. május 11-én. Egy fiatal lány, Elena Ramos 1938-ban döntött a missziós hivatás mellett, és hamarosan társak is csatlakoztak hozzá, köztük Pilar Navarro, akit az alapítójának tekint a közösség; őt nevezte ki 1944-ben a madridi püspök vezetőnek. 1954-ben váltak egyházmegyei jogú szerzetesközösséggé, 1963-ban hagyta jóvá a társulatot a Szentszék. Négy kontinens kilenc országában vannak jelen napjainkban. A 2014-es nagygyűlésük döntése értelmében Spanyolország és Marokkó egy régiót alkotnak. Tetuánban 2000–2010-ig szolgáltak a nővérek, Tazában 2002-től vannak jelen.

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás: Fides hírügynökség; Companiamisionera.es



Fotó: Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús/Facebook



