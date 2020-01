Három nyelven imádkozták a Miatyánkot a ökumenikus imahét megnyitóján Nagyváradon

A partiumi városban már a hivatalos kezdet előtt egy nappal, január 18-án, szombat este elkezdődött az ökumenikus imahét: a görögkatolikus székesegyházban tartották meg a keresztény egységért való ifjúsági imaórát.

Január 19-én, vasárnap este pedig a római katolikus székesegyházba érkeztek a keresztény felekezetek elöljárói, a város plébánosai és számos hívő. Böcskei László megyéspüspök nyitotta meg az imaórát, majd arról beszélt, hogy az imában Istent Atyánknak szólítjuk, egymást pedig testvéreknek. Az imádság nyelvén, közös nyelvünkön akarunk most megszólalni, amikor az emberiség megosztottság okozta tragédiáinak megannyi formáját tapasztaljuk. Az egységet kifejező lehetőségeket keressük és akarjuk megragadni, Isten teremtett világának a szolgálatában. A kölcsönös megismerés, elfogadás és örömmegosztás jegyében kezdjük el ezt az imahetet – mondta a házigazda püspök, majd a testvériség kifejezésére hívta meg a jelenlevőket, akik a béke jeleként kezet fogtak egymással.

Az imahét alatt minden felekezet templomában vagy imaházában egy lelkipásztor prédikál, a többi egyház képviselői pedig rövid imával járulnak hozzá a közös együttléthez. Vasárnap este a prédikációt Virgil Bercea görögkatolikus püspök mondta. Szent Pál apostolnak és útitársainak viszontagságaira tért ki a felolvasott szentírási rész alapján. Szent Pálnak a hullámoktól hányt-vetett hajója lehet az Egyház is, amelyből ki kell dobni a fölöslegest, mindazt a túlsúlyt, amely megakadályozza a biztonságos előrehaladásban, vagyis önzőségeinket, bűneinket.

Egy történettel szemléltette a szónok a távollét ellenére való egységet. Eszerint egy indián minden naplemente előtt egy rituális mozgásokból álló táncot végzett. A megfigyelői egy idő után megkérdezték tőle, hogy mi a jelentése ennek a pontos órában elvégzett szertartásnak, mire a az indián azt felelte, feleségével megegyeztek abban, hogy bárhol legyenek, meghatározott órában mindketten elvégzik ezt a táncot, és arra a rövid időre együtt lesznek, akkor is, ha fizikailag távol vannak egymástól. Egy családnak a lényege az, hogy a felek együtt legyenek, együtt haladjanak az úton, még akkor is, ha néha eltávolodnak. Így Krisztus Egyházának is a küldetése, hogy tagjai együtt haladjanak az üdvösség felé vezető úton.

Bercea püspök felidézte, hogy Ferenc pápa Dél-Szudánból érkező politikusoknak megcsókolta a lábát, erős jelét adva annak, hogy a különbözőségek, nézeteltérések ellenére is lehet együtt haladni, hogyha az Úr az útitársunk. Sajnos sokszor túlságosan emberi módon gondolkodunk, és sok lehetőséget elszalasztunk – állapította meg a szónok.

A prédikációt követően a keresztény felekezetek képviselőinek rövid imái következtek: az ortodox egyházat Radu Valer Rus képviselte, a reformátusok nevében Csűry István püspök imádkozott, a Messiási Zsidó Közösség részéről Avner Prescura mondott imát, a Tábor Pünkösdista Közösség nevében Popa Gheorge lelkész fohászkodott, majd az evangélikus egyház helyi lelkésze, Mátyás Attila következett, akit Bálint Pál baptista, Kardos József unitárius lelkész, végül pedig Tiberiu Bulzan, a Betania közösség lelkésze követett.

A közös imaalkalom végén a különböző felekezetű és nemzetiségű résztvevők magyar, román és héber nyelveken mondták el a Miatyánkot, majd a két katolikus püspök, Böcskei László és Virgil Bercea megáldotta a jelenlévőket.

Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye; Eugen Ivuț (görögkatolikus székesegyház)

Magyar Kurír