Háromnapos felvételi – virrasztással a nyíregyházi székesegyházban

A vecsernyét Papp Tibor főhelynök vezette, a lítiát (kenyéráldást) Ábel püspök végezte, az utrenye imádságainak vezetője Polyák Imre volt. A szertartásokon jelen voltak a szemináriumi elöljárók és azok a fiatalok, akik három és fél napos felvételi vizsgájukat kezdték meg a Görögkatolikus Papnevelő Intézetbe.

A felvételi eljárás itt több egy vizsgafeladat kitöltésénél. Az eljárás hossza és felépítése biztosítja, hogy a felvételiztetők minél több oldalról megismerhessék a jelentkezőket, hogy minél komplexebb képet kaphassanak személyiségükről. Így az orvosi vizsgálat mellett pszichológus is beszélget a jelentkezőkkel. Az írásbeli többféle részből áll, melyben a hittani és általános ismeretekről adhatnak számot, a szóbelin az énektudásukat is mérik. Egy közös kirándulásra is kerítenek alkalmat a három és fél nap alatt, végül a főpásztorokkal és a felvételi bizottsággal közös személyes beszélgetésre is sor kerül.

A tanév végén, július elején szokásos felvételire idén kiemelkedően sokan, tizenöten érkeztek.

„Nagy kegyelem ez – mondta Polyák Imre spirituális: egyházunkat a Jóisten ilyen módon is élteti, az egyháznak reményjele ez a jövő szempontjából.”

A felvételi eljárást lebonyolító elöljárók, Kruppa Tamás rektor, Polgári Bence prefektus mellett Polyák Imre spirituálisnak idén főként a szertartások megszervezése, vezetése a fő feladata. Ám a beszélgetések során ő maga is figyel: „egy-egy jelentkezőnél az az elsődleges szempont, hogy láthassam bennük azt a későbbi lelki embert, aki az imádságból, lelki mélységből fakadóan tudja majdan a papságát megélni Isten kegyelméből” – osztotta meg az egyházmegyei sajtóval Polyák Imre.

A főpásztorok a saját egyházmegyéjükből érkező jelentkezők felvételéről dönthetnek, a bizottság ehhez a döntéshez javaslatot ad a püspököknek a három nap eredményei, tapasztalatai alapján.

Szent Péter és Pál apostolok ünnepének előestéjén Szocska Ábel püspök köszöntötte a jelentkezőket. Egy történettel kezdte beszédét, melyben egy fiatalember egy monostorba jelentkezik. Az elöljáró azt kérdezi a jelölttől, szerinte mi a legnehezebb a monostori életben. A fiatalember a szigorú böjt, a hosszú imádságok, a sok tanulás nehézségeire gondolt, de a válasz egészen máshogy hangzott:

Fiam, egyetlen feladatod van: megtanulni a szeretet iskolájába járni, az Evangélium szeretetét élni.”

Az elöljáróval együtt mondta ezt a főpásztor a jelentkező fiataloknak: „Nem a hosszú imádságok megtanulása, nem a teológiai-filozófiai tantárgyak jelessel való teljesítése lesz a legfontosabb feladatotok, ha felvételt nyertek a szemináriumba. Mert Jézus benneteket is a szeretet evangéliumának hirdetésére és megélésére hívott. S ahogy Péter apostolt kérdezte, benneteket is erről fog kérdezni: »szeretsz-e engem?«. S akkor majd, ahogyan Péternek, nektek is válaszolnotok kell.”

„Éljétek az evangéliumi szeretetet, s akkor szárnyalni fogtok az imádságban, könnyebben megy majd a tanulás, gyakorolni fogjátok a jó cselekedeteket. Mert egy növendék életében ez a legfontosabb: előhaladni az evangéliumi szeretet útján” – zárta gondolatait a főpásztor.

A felvételt nyert szeminaristák az első évben a papnövendék-jelöltek közé kerülnek az úgynevezett propedeutikus, előkészítő évbe; névsorukról a későbbiekben tájékozódhatnak.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra

Magyar Kurír