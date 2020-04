Hat nővér hunyt el egy olasz kolostorban koronavírus-fertőzés miatt

A koranavírus-járvány az olasz rendházakat is megrázta. A Szeretet Kis Missziós Nővérei tortonai anyaházában a negyven nővérből tizenkilencen bizonyultak koronavírussal fertőzöttnek.

Március elején 32 nővér panaszkodott influenzaszerű tünetekre, s csak néhány nap múlva kezdtek koronavírusra gyanakodni. Miután bejelentették, a piemonti krízisegység felállított két sátrat a rendház előtt, és elvégezték a teszteket; a 19 pozitív esetet mentőautó-konvoj szállította kórházba március 12-én. A többi szerzetesnővért egy másik épületükben helyezték karantén alá.

Az anyaházban csupán Gabriella Perazzi és egy nővértársa maradt, ők gondoskodnak arról a hat idős nővérről, akik nem kapták még el a vírust, de más egészségügyi problémákkal küzdenek.

„Itt maradtunk, mert a nővéreinknek segítségre van szükségük, és az anyaházunk egyféle idősotthon is a rend számára… Vállaltuk a kockázatot, amit az ittmaradás jelent” – mondta Gabriella nővér a Vatican Newsnak március 28-án.

Beszélt arról is, hogy a rendjük eddig is a szegények, a kicsinyek törékeny életében akart osztozni; „most osztozunk oly sok ember sorsában, akik szerte Olaszországban és az egész világon megtapasztalják most ezt a törékenységet; most, amikor valami felborítja a családok, köztük a szerzetesközösségek életét. Hiszek benne, hogy az Úr most arra hív minket, hogy itt szolgáljunk, ebben a törékenységben.”

A La Stampa napilap március 27-i értesülései szerint négy nővért hazaengedtek a kórházból. Hat 80 év fölötti nővér életét vesztette, köztük az elöljáró, aki 2005 óta vezette a rendházat. Március 20-án elhunyt a nővérek gyóntatópapja is.

A közösségi élet miatt a koronavírus gyorsan tud terjedni a szerzetesek között; a római rendházakban is sok a fertőzött. A Szent Kamill Leányai betegápoló rendjében negyven nővér kapta el a betegséget; az angelikáknál 21 nővérből 19-en.

Hírt kapva a római, illetve Róma környéki rendházakban terjedő járványról, Konrad Krajewski bíboros, a pápa alamizsnása meglátogatta mind a két helyen a nővéreket, akiknek tejet és joghurtot vitt a Castel Gandolfó-i gazdaságból, hogy kifejezze „a Szentatya közelségét és szeretetét”.

Forrás: Catholic News Agency



Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

(vn)