Hat település gyermekei számára szerveztek foglalkozásokat Rakacán

Az első napon kézműves-foglalkozások voltak.

A második napon cigánynéptánc-oktatáson vehettek részt a fiatalok – számolt be Balogh Győző János rakacai parókus az egyházmegye honlapján.

A harmadik nap a kirándulás napja volt: az Aggteleki-cseppkőbarlangba vitték el a fiatalokat.

A negyedik napon Szent Liturgiát tartottak, amelyet Juhász Géza elsőhelynök vezetett. A prédikációt Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök mondta.

A Szent Liturgia után a tanoda épületében cigánynéptánc-bemutatót tartottak, majd a gyermekek kézműves munkáit tekinthették meg a kiállításon.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír