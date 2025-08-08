Hat település gyermekei számára szerveztek foglalkozásokat Rakacán

2025. augusztus 8., péntek
Július 29. és augusztus 1. között négynapos tematikus rendezvényt tartottak Rakacán, melynek zárónapjára Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök is ellátogatott.

Az első napon kézműves-foglalkozások voltak.

A második napon cigánynéptánc-oktatáson vehettek részt a fiatalok – számolt be Balogh Győző János rakacai parókus az egyházmegye honlapján.

A harmadik nap a kirándulás napja volt: az Aggteleki-cseppkőbarlangba vitték el a fiatalokat.

A negyedik napon Szent Liturgiát tartottak, amelyet Juhász Géza elsőhelynök vezetett. A prédikációt Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök mondta.

A Szent Liturgia után a tanoda épületében cigánynéptánc-bemutatót tartottak, majd a gyermekek kézműves munkáit tekinthették meg a kiállításon. 

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

