Határokon átívelő közösségépítés – A Beregszászért Alapítvány tevékenységét ismertették Rókahegyen

Ivancsó István immár hetedik éve szervez görög estéket a nyíregyháza-rókahegyi templomban, ahol minden hónap első keddjén egy-egy vendég tart előadást. Az idei év előadói voltak Ivancsó István, Szabó Dénes, Puskás Bernadett, Seszták Oszkár, Kührner Éva, Bene János és Megyesi Mária, valamennyien Nyíregyháza ismert és köztiszteletben álló személyiségei; a további előadók Ilyés Gábor, Pregitzer Fruzsina és Németh István lesznek.

Az előadások szerkesztett változatai impozáns, színes képekkel illusztrált kötetekben jelennek meg minden évben.

Szeptember 2-án Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke volt az est vendége, aki részletesen beszámolt az alapítvány történetéről, feladatairól, munkájáról.

Az alapítványt Benda Mária és Pazar Tibor, a Beregszászi Magyar Királyi Állami Gimnázium a szovjet megszállás elől Magyarországra menekülő egykori diákjai hozták létre 1992-ben Budapesten. Céljuk elsősorban a szülőföldön maradt kárpátaljai, főleg beregszászi magyarok erkölcsi és anyagi támogatása, identitásuk erősítése volt, s a néhai alapítók szellemében jelenleg is az.

Dalmay Árpád, aki 1997-ben települt át Magyarországra, és kezdettől az alapítvány kuratóriumi tagja volt, 2010-ben, a korábbi elnök, Benda István halála után vette át az alapítvány kuratóriumának vezetését.

Folytatta azt a munkát, amelyet az alapítvány eredeti céljai fogalmaznak meg: a múlt kulturális és történelmi emlékeinek védelme, a magyar emlékművek, emléktáblák és szobrok számának gyarapítása, a Beregszásszal és környékével kapcsolatos és arra méltó egykori híres emberek emlékének megörökítése; hogy a betelepülő más nemzetiségű lakosok is ismerjék meg a vidék magyar múltját, gazdag történelmi, irodalmi, művelődési hagyományait.

A cél megvalósítása érdekében Beregszászban eddig négy szobrot, két emlékművet és több mint negyven emléktáblát állítottak; valamint Kárpátalja más településein és Magyarországon is, többek között Nyíregyházán, Tarpán, Szabolcsbákán, a Pest vármegyei Nyáregyházán, idén pedig Erdélyben és Máramarosszigeten.

Ezek az emléktáblák olyan emlékjelek, amelyek Beregszászhoz, ottani híres személyekhez, fontos eseményekhez kötődnek.

Az alapítvány a történelmi emlékezés mellett támogatja az egyházakat, iskolákat, óvodákat, könyvtárakat, magyar intézményeket, ahova egyebek mellett könyveket, falitérképet, földgömböt vittek.

Élelmiszer-adományokkal segítik a rászoruló idős beregszászi embereket és a diákokat; a Szent György Lovagrend jóvoltából több millió forint értékben vittek orvosi műszereket egészségügyi intézményeknek, Mátészalka önkormányzata felajánlásával pedig négyszáz édességcsomagot beregszászi iskoláknak – segítette munkájukat a nyíregyházi Rumed Kft. is.

Közreműködnek kárpátaljai gyerekek táboroztatásában; bekapcsolódnak az Igrice Egyesület sóstóhegyi „Ciripelő” vetélkedőjének szervezésébe, amelynek győzteseit az egyesület székelyföldi utazásra viszi.

A Beregszászért Alapítvány munkáját Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Közgyűlése Szentpétery Zsigmond-díjjal ismerte el.

Az előadást beszélgetés zárta.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye



Szöveg és fotó: Obbágy Veronika

Magyar Kurír