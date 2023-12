Határon túli és anyaországi egyházi vezetőket fogadott Novák Katalin

Novák Katalin december 20-án írt arról közösségi felületén, hogy határon túli magyar egyházi vezetőkkel találkozott.

„Hagyomány, hogy az adventi időszakban meghívom a határon túli magyar egyházi vezetőket. Az egyházak kulcsszerepet játszanak a határon túli magyar közösségek megmaradásában. Köszönöm, hogy eljöttek, és karácsony előtt beszélgethettünk a jelen kihívásairól, valamint a jövő kilátásairól” – írta az államfő.

Karácsony közeledtével magyarországi egyházi vezetőket is fogadott a köztársasági elnök. Erről így írt december 21-én: „Ferenc pápa idei látogatása felekezeteken és vallásokon átívelően is egyesítette a magyarokat. Erről is beszélgettünk ma, amikor a hagyományoknak megfelelően magyarországi keresztény és zsidó vallási vezetőket fogadtam a Sándor-palotában. Ferenc pápa látogatására emlékezve sajtos stanglival is vártam a vendégeket.”

Forrás és fotó: Novák Katalin Facebook-oldala

Magyar Kurír