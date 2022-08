Határon túli magyar fotósok képeiből nyílt kiállítás a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolában

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (KÁMME) határon túli magyar fotósok számára 2019-ben hirdetett alkotói pályázatot két témakörben: a 2019. évi csíksomlyói búcsú, vagy Ferenc pápa csíksomlyói látogatása, valamint a Kárpát-medencei keresztény értékek megörökítésére.

Hivatásos és amatőr fotósok mintegy száz fényképe két fordulóban került a szakmai zsűri elé. A kilenc díjazott kép mellett továbbiak is láthatók a vándorkiállításon, amely legutóbb Máriapócson, most pedig Miskolcon is ingyenesen megtekinthető – szeptember 21-ig munkanapokon 8 ás 16 óra között az iskolában (Soltész Nagy Kálmán utca).

A KÁMME alapítványt a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) hozta létre azzal a céllal, hogy a két szervezet szorosan együttműködve, azonos értékek mentén szerteágazó evangelizációs tevékenységet végezhessen a Kárpát-medencei magyarság körében – mondta el Keresztes Dénes, a KÉSZ elnökhelyettese a kiállítás megnyitóján. – Az alapítvány fő feladatának tekinti a Kárpát-medence keresztény értékeinek megőrzését, bemutatását, a magyar nemzeti egység elősegítését is. A szövetség és az alapítvány az ökumené jegyében végzi munkáját, az Istenhez való tartozás szellemében, ez tükröződik a fényképeken is.

Pappné Orosz Klára, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola igazgatója köszöntőjében egyfajta zarándoklatnak nevezte a kiállítás megtekintését, mely elcsöndesedésre, elmélkedésre hív bennünket.

„A keresztényeket kezdettől fogva zarándokoknak nevezték” – mondta a megnyitón Orosz Atanáz püspök, kapcsolódva az igazgatóasszony szavaihoz. – Földi zarándoklatunk végcélja a mennyek országa, eszerint élünk, és ezt igyekszünk közvetíteni is, ahogyan ezt teszik tanítványaik felé az iskola tanítói, tanárai is.

Ha pedig egy-egy zarándoklathoz csatlakozunk, ahol jó céllal összegyűlt társak között lehetünk, akkor Isten országának megnyilvánulását tapasztalhatjuk meg – fogalmazott a főpsáztor. Péter apostol leveléből választott szentírási szakasztt mintegy mottóként a kiállításhoz: „Szeretteim, kérlek benneteket, hogy mint idegenek és zarándokok, tartózkodjatok a testi kívánságoktól, mert ezek a lélek ellen törnek. Éljetek szép életet a pogányok között, hogy lássák jótetteiteket, és látogatása napján majd magasztalják Istent, épp amiért most gonosztevőnek rágalmaznak benneteket” (1Pt 2,11–12).

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Fotó: Miskolci Egyházmegye; Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola

Magyar Kurír