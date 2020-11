Hazai keresztény szervezetek segélyakciót indítanak a bejrúti robbanás károsultjainak

A Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövetsége, valamint a keresztény vállalkozókat, cégvezetőket tömörítő ÉrMe Hálózat kezdeményezésével indul az a segélyakció, amelynek célja, hogy enyhítsen a súlyos helyzetbe került libanoni lakosság helyzetén. A korábban a térség egyik legfejlettebb országaként számontartott Libanon már az 1970-es évektől polgárháborúba süllyedt, majd az 1990-es évek viszonylagos nyugalma után újabb és újabb fegyveres konfliktusok sújtják. Az ország négymillió állampolgára mellé kétmillió menekültet is kénytelen volt befogadni az Iszlám Állam térnyerése idején. A politikai és gazdasági válság 2020 tavaszán hivatalosan is államcsődbe torkollt, majd az augusztusban a fővárosban – Bejrút kikötőjében – bekövetkezett tragikus robbanás újabb hatalmas károkat okozott. Ebben a helyzetben várja a telet most az ország lakossága, amelynek mintegy negyven százaléka különböző keresztény felekezetekhez tartozik.

„Amikor megkérdeztük a Libanonban is aktív Máltai Szeretetszolgálatot, hogy mire lenne szükségük, azt a választ kaptuk: üvegre! A robbanás miatt ugyanis vagy százezer ablak tört be Bejrútban, ami az épen maradt házak fűtését is lehetetlenné teszi” – érzékelteti a helyzetet Ugron Imre, a lovagrend budapesti nagykövete. Üveget ugyan nem tudnak odajuttatni, mivel ennek a biztonságos szállítása rendkívül bonyolult lenne, számos más terméket viszont igen, ami az ott élők életét és egészségét védheti az elkövetkező hónapokban. „Ez most kifejezetten a nagykövetségünk saját projektje. Erre már korábban is volt példa, amikor Dél-Afrikában AIDS-kórházat támogattunk egy nemzetközi összefogáshoz csatlakozva” – fűzi hozzá a nagykövet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Szuverén Máltai Lovagrend számos más projekten dolgozik, és azok keretében támogatják a rászorultakat.

A keresztény magyar vállalkozók, illetve az ÉrMe Hálózat azért került be a projektbe, mert kapcsolati hálója révén hatékonyan közre tud működni az adományok gyűjtésében. A szervezetet több évre visszanyúló informális és személyi kapcsolatok fűzik a máltaiakhoz; Schumicky András, az ÉrMe Hálózat alelnöke maga is a lovagrend tagja. „Az ÉrMe Hálózat immár két évtizede minden adventben jótékonysági árverést tart, melyhez az ÉrMe-tagokon kívül nemegyszer külső támogatók is csatlakoznak. Idén a járványhelyzet miatt sajnos nem tudjuk megtartani a szokásos összejövetelünket, viszont az adománygyűjtést más módon most is megszervezzük, ezúttal a libanoniak javára” – mondja az alelnök. Az ÉrMe a 2019. évi árverés alkalmával már aktívan együttműködött a máltaiakkal, akkor a kárpátaljai sérült gyerekek fejlesztését szolgáló projektet támogatták – Schumicky András ugyanis a beregszászi Máltai Szeretetszolgálat egyik alapítója is. Az alelnök a mostani segélyakcióról elmondta, az ÉrMe nemzetközi kötődéseit kihasználva felvették a kapcsolatot a libanoni keresztény üzletemberek közösségével is. „Abban bízunk, hogy ők a helyi máltaiakkal együtt tudnak majd működni annak érdekében, hogy a támogatás oda jusson el, ahol tényleg nagy szükség van rá. Mindezzel talán a libanoni keresztény közösségek és hálózatok megerősödéséhez is hozzá tudunk járulni.”

Ami pedig a támogatás konkrét formáját illeti: az a kitűzött cél, hogy legalább egy tengeri szállításra alkalmas úgynevezett 40 lábas (28 négyzetméter alapterületű) konténert meg tudjanak tölteni a szükséges cikkekkel. Ezek elsősorban tartós élelmiszerek, gyógyászati segédeszközük és higiéniai termékek lehetnek – mindezekre várják is a felajánlásokat.

„Biztosan nem tudunk kivinni húskonzerveket, melyek fogyasztása adott esetben vallási előírásokba ütközhet; ruhaneműt, aminek a fertőtlenítését nem tudjuk megoldani, így nem engedik be az országba; valamint gyógyszereket, mert azok helyi felhasználása nem biztos, hogy engedélyezett” – hívja fel a figyelmet Ugron Imre. Schumicky András pedig a gyűjtés eddigi eredményeit foglalja össze: „Van már 15-20 emelhető kórházi ágyunk, 30-35 kerekesszékünk, 20 gurítható járókeretünk, 1 tonna tejporunk, 1 raklapnyi fertőtlenítőszerünk. Sőt, körülbelül 30 darab, bontásból származó, jó állapotú ablakot is kapunk egy építőipari cégtől. Így ha üveggel nem is, ezzel tudunk segíteni a sérült lakások helyreállításában.” Mindketten hangsúlyozzák: tartós élelmiszerekre – száraztésztára, cukorra, olajra és hasonlókra – még nagy szükség lenne; a magyar tulajdonú élelmiszeripari cégek adományaira is számítanak.

A szállítmányozás megszervezésében a Johannita Rend Magyar Tagozata is közreműködik. A johannitákon kívül a Miniszterelnökség Azbej Tristan által vezetett Hungary Helps Program-államtitkársága is támogatja a projektet: a szállítás költségeit fedezik.

A helyi, libanoni máltaiaknak kulcsszerepük lesz az adományok célba juttatásában – mondta Ugron Imre, és hozzátette: „Bejrútban erősek a máltaiak, az augusztusi robbanás áldozatainak ellátásában is szerepet vállaltak, továbbá hat mobil orvosi rendelőt üzemeltetnek, melyekkel a falvakba is el tudnak jutni, és ott ellátást nyújtani. Tőlük is tudjuk, mennyire nehéz a helyzet az országban. A sokféle muszlim és keresztény felekezet békés együttélésének is régi hagyománya van, de a sokféleség a szélsőségek megerősödésének is kedvez, ami fokozza a feszültséget és a zűrzavart. Ezt mi sajnos nem tudjuk megoldani; most az a dolgunk, hogy a leginkább rászorulókon segítsünk.”

A szállítmányt szeretnék még novemberben útnak indítani, hogy az – várhatóan három-öt hetes utazás után – még az év vége előtt Bejrútba érkezhessen.

Az adományozásról további információ a hungaryembassy@orderofmalta.int e-mail-címen kérhető.

