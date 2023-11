Hazánkban is megemlékeztek a vörös szerdán az üldözött keresztényekről

A Red Wednesday, más néven a „vörös szerda” az üldözött keresztények melletti figyelemfelhívó és szolidaritási akció, amit 2015 óta rendeznek meg világszerte a Kirche in Not (Szükséget Szenvedő Egyház) katolikus segélyszervezet kezdeményezésére. A kampány keretében szimbolikus jelentőségű középületek esti vörös fényben történő kivilágítására, illetve szolidaritási rendezvényekre kerül sor. Az eseményhez hazánk idén a budavári palotanegyed emblematikus helyszíneinek vörös színű kivilágításával kapcsolódott november 22-én.

Napjainkban 360 millió keresztény él olyan helyzetben, ahol hite miatt nagyfokú üldöztetésnek vagy diszkriminációnak van kitéve. Ez azt jelenti, hogy minden hetedik keresztényt üldöztetés ér a világban. Nigériában az elmúlt 14 évben legalább 52 250 keresztényt gyilkoltak meg, 8 000 keresztény templomot és 2 200 keresztény iskolát gyújtottak fel.

A Békeépítés – Kulturális örökségvédelem –- Keresztény közösségek című nemzetközi konferencián, amelyet november 22-én rendeztek Budapesten, szó volt a kulturális örökség védelméről, a keresztény közösségek helyzetéről és a békeépítés fontosságáról, aktualitásáról.

A magyaroknak fontos a szolidaritás vállalása, nem öncélú munkát végzünk, kiállunk a világban üldözött és sérülékeny helyzetben lévő keresztény testvérekért – hangsúlyozta Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára az eseményen. Magyarország nemzetközi segítségnyújtási programja, a Hungary Helps Program segítséget nyújt a világban szenvedőknek, a magukra hagyatott embereknek és kiemelten igyekszik megóvni az üldözött keresztények életét, miközben segíti megőrizni közösségüket – fogalmazott.

A KKM államtitkára szerint annak ellenére, hogy naponta 15 keresztényt gyilkolnak meg a hitük miatt, a nemzetközi fórumok, jogvédő tanácsok és a nagy nemzetközi segélyszervezetek nem foglalkoznak ezzel. A magyar program már több mint ötven országban hitelkezdeményezéseken keresztül is segítséget nyújt az üldözött keresztények közösségeinek.

Azbej Tristan elmondta, hogy az Iszlám Állam által feldúlt Ninivei-fennsíkon a kétezer éves kereszténység megmaradásához kutak fúrásával járulnak hozzá, míg Szíriában a sokat szenvedett keresztény közösségnek mikrofinanszírozási programot biztosítanak. Támogatják a nehéz helyzetben lévő keresztény téglavető munkások gyerekeinek oktatását Pakisztánban, Kongóban pedig az egyik római katolikus egyházmegye finanszírozására indult program. Nigerben a helyi római katolikus egyházmegyén keresztül a belső menekült gyermekek oktatását biztosítják, de segítséget nyújtanak több, hátrányos helyzetben lévő keresztény gyülekezet templomának megóvására is - emelte ki az államtitkár.

Magyarország a Hungary Helpsen keresztül hozzájárul az UNESCO egyik kiemelt céljához, a kulturális örökség nemzetközi védelmének biztosításához – jelentette ki az államtitkár, aki szerint a projektek révén az egyes válságövezetekben helyreállított kulturális értékek erősítették a stabilitást és a közösségek fejlődését. Példaként említette a szíriai Krak des Chevaliers középkori lovagvár folyamatban lévő helyreállítását.

Azbej Tristan beszámolt róla, hogy Nigériából érkezett a konferenciára Wilfred C. Anagbe, a makurdi egyházmegye püspöke, aki a konferencia előtt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel beszélt az afrikai országban dúló válságról, amely miatt a magyar kormány kétmillió forintos azonnali támogatást ajánlott fel az ország belső menekültjeinek ellátására. Azbej Tristan beszélt arról is, hogy a Budavári Palotanegyed és a Várkert Bazár is csatlakozik az üldözött keresztényekért való szolidaritás nemzetközi napjához azzal, hogy egyes épületeit vörös színnel világítja ki, a várban a Sándor-palota is vörös fényt kap az alkalomból.

A meghívott nemzetközi előadók között volt Wilfred C. Anagbe mellett Lina Kutiefan, a Szíriai Múzeumi és Régészeti Főigazgatóság (DGAM) világörökségi helyszíneinek igazgatója; Houman Saad, a DGAM főigazgató-helyettese és ásatási igazgatója; Firas Lutfi ferences szerzetes, a Szent Pál régió minisztere; Samuel Payara pakisztáni kisebbségi jogvédő, valamint Marcela Szymanski, a Kirche in Not brüsszeli képviselője.

Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita is a meghívottak között volt, aki közös imádságot tartott a résztvevőknek. A Görögkatolikus Metropólia számára kiemelten fontos, hogy segítő jobbot nyújtson a szíriai keresztény közösségnek. Sőt, Magyarországot és a magyarországi görögkatolikus egyházat mint állandó támogatóit tartja számon a szíriai melkita egyház. A magyarok már többször megmutatták nagylelkűségüket a gyűjtések során.

