Házaspároknak tartottak lelkigyakorlatot a kárpátaljai Szinyákon

A program előadásokat is tartalmazott, amelyeket papok és Lucsok Miklós OP, a munkácsi egyházmegye püspöke vezettek. Tanításaik középpontjában az Istennel való őszinte kapcsolat, a házastársak közötti kölcsönös szeretet, valamint a családi közös imádság fontossága állt.

A napok egyik legmélyebb élménye a szentségimádás csendes órái voltak, amikor a párok békében nyithatták meg szívüket Isten és egymás felé. Ez a tapasztalat sokak számára segített a kölcsönös megértés elmélyítésében és a lelki egység újjáépítésében.

A második turnus résztvevői között volt Natalia Plavajko Ungvárról, aki így számolt be élményeiről: „»Tanulni meghallani a csendet« – e mottó jegyében zajlott a lelkigyakorlat. Lucsok Miklós püspök arra tanított bennünket, hogyan hallhatjuk meg Isten szavát a mindennapi feladatok és az élet zaklatott ritmusa közepette. Jézus szavaival élve: aki meghallgatja Őt és tettekre is váltja szavait, az olyan, mint aki házát sziklára építette.”

A program középpontjában a szentmise állt, amelyet gyónási lehetőség előzött meg. Különleges élményt jelentett a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét megelőző keresztimádás: a párok egy törött üvegdarabokból összeragasztott kereszt installáció előtt imádkoztak. A szimbolikus kereszt emlékeztette őket arra, hogy még a megtört szíveket is képes Jézus összeforrasztani – ha mindkét fél kész szembenézni önmagával és az igazsággal.

A lelki feltöltődést egy „randevú-piknik” követte, ahol a természet közelsége segítette a kötetlen beszélgetést és a házastársi harmónia újrafelfedezését. A záró szentségimádás a patak csobogása, a csillagok fénye és a lágy esti szellő kíséretében igazi csúcspontja lett a lelkigyakorlatnak. A zenei kíséret és elmélkedések mélyítették a csend élményét, amelyben mindenki igyekezett Isten hangjára figyelni.

A résztvevők emlékezetes tanúságtételt hallhattak egy katonai tábori lelkésztől is, amely sokakat mélyen megérintett.

Az esemény szervezői hangsúlyozták: a hasonló lelkigyakorlatok kivételes lehetőséget nyújtanak a házaspároknak, hogy megálljanak a hétköznapi rohanásban, belső erőt merítsenek, és újra felfedezzék közös hivatásuk örömét.

