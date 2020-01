Házszentelést tartottak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöki hivatalában

A szentelést megelőzően Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök rövid elmélkedését hallgathatták meg a jelenlévők. A főpásztor elmondta, vízkereszt ünnepétől házakat szentelünk, hiszen Urunk megjelenésének üzenete, Isten megváltó szeretete, szabadító ereje minden emberre kiárad. Ahová eljut ez a kegyelem, és ahol az emberek megnyitják előtte szívük kapuját, ott a keresztség révén megtörténik az újjászületés. A szenteltvízzel való meghintés erre az újjászületésünkre, keresztségünkre emlékeztet bennünket.

Engedjük be tehát otthonainkba, munkahelyünkre, életünkbe, a szívünkbe Isten megváltó szeretetét, hogy elmondhassuk: értünk lett emberré, hogy megszabadítson, új életet, reménységet adjon, hogy mi is csillagok, útmutató jelek lehessünk mások számára – fogalmazott a püspök, majd hozzátette, reményei szerint a hivatal nemcsak munkahely, hanem mindannyiunk számára otthont is jelent. Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy a betlehemi csillaghoz hasonlóan, amely utat mutatott a bölcseknek, mi is vezessük embertársainkat életünkkel, szolgálatunkkal, hogy megismerjék és rátaláljanak Jézusra, arra a szeretetre, amely után mindenki vágyakozik – fogalmazottt a főpásztor, majd megszentelte a püspökség irodáit és az épületében lakók otthonait.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

