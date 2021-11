Háztartási gépeket kaptak tartós használatra a nevelőszülők a Miskolci Egyházmegyében

Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök beszédében a nap szentje, Szent Márton püspök személyét hozta párhuzamba a nevelőszülői munkával. A szent a szükségben lévők felé mindig segítséggel fordult, szeretetet és békességet teremve maga körül. A legenda szerint saját köpenyét is odaajándékozta. Hasonló szeretettel veszik körül a nevelőszülők a rájuk bízott, vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeket, számukra békét, kiegyensúlyozottságot biztosítva.

Alkalom nyílt kötetlenebb beszélgetésre is a főpásztorral. A nevelőszülők mindegyike mesélt gondozottairól, és bár nem tagadták, hogy néha nem könnyű a feladat, és bizony akadnak gondok is, de mindegyikőjük arcáról öröm, lelkesedés és szeretet sugárzott.

A bennünk lévő energiát kell szeretetté alakítanunk, csak így lehet

– mondta az egyik nevelőanya.

Mesélt az is, aki húsz éve nevelőszülő, és az is, akinek édesanyja is nevelőszülő volt.

A nevelőszülői tanácsadók segítségével mérték fel, kinek mire is lenne leginkább szüksége, és ki az a szülő, aki már több éve ebben a hálózatban tevékenykedik, valamint több gondozott van a családjában. Idén tizenegy nagyobb gép segíti a nevelőszülők mindennapi házimunkáját A tartós használatba átadott mosó- és szárítógépek, hűtőszekrények és mosogatógépek fontosak egy nagycsalád háztartásában.

A gépek járművekre kerültek az encsi tanácsadói iroda udvaráról. Az adományozók remélik, hogy egy kis terhet sikerül levenni a családok válláról.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

